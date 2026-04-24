Gobierno de Cuba presenta en la ONU su "política contra el racismo" y lanza un dardo a EE.UU.

La viceprimera ministra de Cuba, Inés María Chapman Waugh, encabezó la delegación que presentó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU, en Ginebra, el informe cubano correspondiente al período 2018-2023.

El régimen aprovechó el escenario para atacar a Washington antes de abordar el tema racial. Chapman abrió su intervención denunciando lo que llamó un "recrudecimiento extremo" del embargo estadounidense y rechazando la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 29 de enero de 2026, que impuso sanciones secundarias a países, empresas y navieras que exporten combustible a Cuba.

"El bloqueo es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano, y es el principal obstáculo a nuestro desarrollo", afirmó Chapman ante el comité. "Ningún segmento poblacional o sector económico escapa a sus efectos."

La funcionaria también rechazó la orden ejecutiva de Trump al señalar que "se propone provocar un estallido social y un cambio en el orden constitucional libremente escogido por nuestro pueblo".

Esta narrativa sirvió de marco para justificar las deficiencias reconocidas en la implementación de políticas antirracistas, siguiendo el patrón habitual del régimen de usar los foros internacionales de derechos humanos para desviar la atención de sus propias violaciones.

En cuanto al contenido sustantivo, el gobierno cubano afirmó haber implementado total o parcialmente 35 de las 38 recomendaciones del CERD formuladas en 2018, lo que representa el 92%.

Chapman presentó el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial "Color Cubano", adoptado en noviembre de 2019, como eje central de las políticas del régimen, y destacó que la Comisión Nacional que lo gestiona es dirigida por el presidente de la República y coordinada por el Ministerio de Cultura.

Según las cifras oficiales presentadas ante el comité, el 64% de la población cubana mayor de 15 años es blanca, el 26% mulata y el 10% negra, y el 45% de los diputados de la Asamblea Nacional son negros o mulatos, frente al 41% en 2018.

Sin embargo, informes independientes de organizaciones como Cubalex contradicen la narrativa oficial: documentan que los afrodescendientes representan el 56% de los presos en Cuba y reciben penas promedio más altas por delitos de sedición —13,63 años frente a 12,61 para no afrodescendientes—, sufren pobreza extrema desproporcionada y son víctimas de represión policial selectiva.

Episodios concretos evidencian la brecha entre el discurso oficial y la realidad. En diciembre de 2025 se denunció un caso de discriminación en la Fábrica de Arte Cubano, donde se negó la entrada a un cubano negro bajo el argumento del derecho de admisión, mientras se permitía el acceso a extranjeros y personas blancas.

El propio régimen reconoció ante el CERD desafíos pendientes. "Entre los principales desafíos identificados está la necesidad de continuar desagregando los datos estadísticos y ampliando la recopilación de información sobre actos de discriminación basados en el color de piel o prejuicios raciales", admitió Chapman.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz respaldó la presentación desde La Habana al publicar en redes sociales que el programa "Color Cubano" "refleja la prioridad que nuestra nación, inclusiva y mestiza, concede a la defensa y protección de todos los derechos".

Cuba anunció ante el CERD su intención de celebrar una consulta popular para la implementación del programa "Color Cubano" de cara a 2027, con el objetivo de actualizarlo y extenderlo al público general.