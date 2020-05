Leonardo Padura no cree que Cuba vuelva a vivir algo similar al Período Especial

El escritor cubano Leonardo Padura no cree posible que Cuba vuelva a atravesar por una experiencia similar a lo vivido en la década de 1990. Así lo hizo saber en una entrevista ofrecida a RFI en La Habana.

Padura aseguró que vive estos tiempos de coronavirus con mucha preocupación. Indicó que se sabía que algo similar podía ocurrir en cualquier momento, pero nadie imaginó las proporciones que ha tenido, al punto de paralizar al mundo.

Según el escritor de Mantilla, cuando se logre superar la crisis sanitaria habrá que entrar en la lucha por la crisis económica. Los países más pobres, como es el caso de Cuba, tendrán por delante una etapa muy complicada.

Sin embargo, Padura no cree que en Cuba vivamos otra vez algo similar a lo que pasó en los años 90, el llamado Período Especial. Recordó, además, que ese fue el momento histórico que más ha marcado a sus personajes y que provocó un éxodo de población significativo en la isla.

Sobre la influencia de esta crisis sanitaria en su proceso creativo, Padura señaló que hay mecanismos que se ven alterados con un encierro obligatorio y explicó las diferencias entre el distanciamiento social para frenar esta pandemia y el aislamiento voluntario para escribir.

“He tenido que salir a la calle a hacer colas de dos o tres horas para conseguir bolsas de yogurt, si no, no hubiera tenido con qué desayunar. Eso hace que la cercanía con la realidad tenga un elemento de permanencia que no sea tan drástica la solución”, afirmó Leonardo.

El escritor profundizó también en la metáfora de la máscara como elemento de estos tiempos, destacando que todo el mundo se ha tenido que enmascarar y eso le crea una sensación de extrañamiento terrible que le provoca muchas lecturas de esta nueva realidad.

En este sentido se refirió también al periodismo y a la importancia de describir los acontecimientos en el momento y su diferencia con la literatura que preferentemente debe acompañarse de un período de reflexión y distanciamiento de los hechos.

Padura aseguró que en esta crisis las personas han tenido que entregar un espacio de su privacidad a las autoridades sanitarias y políticas. Estableció diferencias entre las peticiones de los cubanos de cierre de las fronteras al inicio de la crisis y las décadas en que la comunidad nacional pedía justo lo contrario, una apertura.

Leonardo Padura considera que en esta etapa se ha develado el miedo que le tenemos a la muerte y eso ha hecho que la gente entregue sus libertades.

En este sentido, destacó que las futuras formas de interacción social entre los individuos, estarán bajo vigilancia con el pretexto de la protección y esta será una manera de perder privacidades, de entregar información sobre la vida a autoridades que lo pueden usar de una manera o de otra.