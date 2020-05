La ciudad de Nueva York en camino de su reapertura el 8 de junio, dice gobernador Andrew Cuomo

La ciudad de Nueva York está ya “en camino” de entrar a la fase uno de reapertura económica y social el próximo 8 de junio, dio a conocer este viernes el gobernador del estado homónimo, Andrew Cuomo.

Según Cuomo, la localidad está cerca de cumplir los siete marcadores sanitarios necesarios que el estado estableció para una reapertura por etapas segura.

Entrar en la primera fase de desescalada implica que la ciudad podrá retomar la actividad en sectores como la agricultura, la pesca y la construcción, así como la de aquellos comercios minoristas no esenciales que cuenten con servicio de recogida en tienda.

El funcionario precisó que ahora regresarán a sus quehaceres habituales unos 400.000 trabajadores, a quienes reiteró la importancia de mantener las medidas de prevención, usar mascarillas y someterse a los test de diagnóstico.

“Estamos en camino de abrir el 8 de junio”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

No obstante, “la reapertura no significa que las cosas volverán a ser como antes”, matizó.

“Reabrir no significa volver al pasado. Reabrir significa avanzar hacia una nueva normalidad más segura. Usar una máscara. Hacerse la prueba. Distancia social. Depende de nosotros mantener este progreso”, subrayó el líder demócrata en su cuenta de Twitter.

“Nos mantendremos en el camino enfocándonos en los puntos críticos. Sabemos hasta el código postal donde la tasa de infección es más alta que el promedio. Satisfaremos la necesidad donde sea más grande”, añadió en una segunda publicación.

Cuomo también anunció que otras cinco regiones del norte del estado de Nueva York pasarán a la fase dos de vuelta a la normalidad, en la cual se autoriza la reapertura de negocios como las peluquerías y los salones de belleza.

Estas cinco zonas son: North Country, Finger Lakes, Central NY, Mohawk Valley y Southern Tier.

“Los datos en estas regiones han sido revisados por funcionarios del condado, regionales y estatales, así como por expertos mundiales en virología”, aseguró en un tuit.

El pasado domingo el gobernador proclamaba que el estado, epicentro de la pandemia de coronavirus en el mundo, se encontraba “definitivamente en la fase de reapertura”, tras más de dos meses de cierre.

Cuomo fue uno de los líderes locales que más resistencia opuso a una apertura precipitada de la economía estadounidense, lo cual en su opinión podía originar un repunte en el número de contagios.

Esta semana el dirigente dijo que las Autoridades Metropolitanas de Tránsito organizarán el sistema de transporte para facilitar el regreso de los ciudadanos manteniendo las medidas de protección.

Por ello, los trenes del metro de la ciudad así como las estaciones y los autobuses serán desinfectados diariamente, y el uso de mascarillas será obligatorio tanto para empleados como para pasajeros.

“Hoy estoy firmando una Orden Ejecutiva que autoriza a las empresas a negar la entrada a aquellos que no usan máscaras o máscaras. Si no hay máscara, no hay entrada”, recalcó el pasado jueves en su perfil de Twitter.

“Difundir el amor a la manera de Brooklyn. Hacerse la prueba. Usar una máscara. Levántate y haz lo correcto”, añadió en otro mensaje.