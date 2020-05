Trump firma una orden ejecutiva para regular redes sociales

El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que da pautas al gobierno estadounidense para supervisar el discurso político en las redes sociales.

La nueva directiva amenaza la Sección 230, una ley federal que hasta ahora evitaba que las compañías tecnológicas fueran demandadas o consideradas responsables del contenido colgado por los usuarios en sus plataformas.

Sin embargo, Trump afirmó que esa normativa permite que Facebook, Google y Twitter censuren contenidos con impunidad.

"El presidente Donald Trumo acaba de tomar medidas ejecutivas para luchar contra la censura en línea de las corporaciones tecnológicas, incluidas las plataformas de redes sociales", informó su perfil en la red de microblogging, donde tiene más de 80 millones de seguidores.

La orden ejecutiva del mandatario –tomada luego de que Twitter marcara dos de sus publicaciones sobre el tema de las votaciones y las boletas por correo con etiquetas que sugerían a los usuarios verificar la información– ha sido considerada por muchos críticos una amenaza para la libertad de expresión.

Según explicaron, la nueva directiva podría empoderar a los reguladores federales para emitir sanciones a las compañías que sean acusadas de exhibir algún sesgo político.

Explica el diario The Washington Post que esta iniciativa del presidente tendría consecuencias de gran alcance para un segmento mucho más amplio de Internet más allá de los gigantes de las redes sociales.

Es decir, podría afectar a cada sitio web, aplicación o servicio donde los usuarios se congregan en línea.

Se estima que las compañías tecnológicas presentarán una demanda contra la orden ejecutiva, aunque expertos legales indicaron que la propuesta de Trump será impugnada en los tribunales porque amenaza con socavar la Primera Enmienda.

Juristas afirmaron que la censura de las redes sociales es una táctica política y no cambiará las obligaciones legales de compañías como Twitter Inc y Facebook Inc.

Dijeron que no está claro si la Comisión Federal de Comunicaciones aceptaría la opinión de Trump sobre el artículo 230 establecido en el proyecto de decreto.

"Incluso si lo hace, las regulaciones de la agencia no tendrán ningún efecto legal vinculante para los jueces, que son los que realmente tienen algo que decir sobre la ley", consideraron.

Asimismo, legisladores demócratas acusaron a la Casa Blanca de usar las agencias gubernamentales para llevar a cabo las venganzas políticas del republicano.

Trump es uno de los usuarios más prolíficos e influyentes de las redes sociales. Su cuenta de Twitter tiene más de 80 millones de seguidores.

La víspera, amenazó con regular o cerrar empresas de redes sociales, y dijo que "los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras. Las regularemos enérgicamente o las cerraremos, antes de que podamos permitir que eso suceda".