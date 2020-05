Sheriff estadounidense se une a los manifestantes por la muerte de George Floyd

Mientras que en muchas ciudades norteamericanas cientos de personas que protestan por la muerte de un ciudadano negro a manos de la policía se enfrentan con piedras y palos a la policía, en la ciudad de Flint, en el estado de Michigan, el sheriff de la localidad decidió unirse a los manifestantes.

Varios videos que se han viralizado en las redes sociales muestran a Chris Swanson, alguacil del condado de Genesee, donde se encuentra Flint, conversando con la gente frente a la estación de policía, donde los agentes antidisturbios fuertemente protegidos esperaban la llegada de la multitud.

“Queremos estar con ustedes de verdad, así que me quito mi casco, dejo el bastón y quiero que esto sea un desfile. No queremos una protesta, queremos un desfile”, dijo.

Los manifestantes llegaron al lugar y se sentaron en el suelo, como gesto de paz. Después conversaron con algunos policías, e incluso llegaron a intercambiar algunos abrazos y golpes de puño.

“Estos policías los aman, aquel policía de allí los abraza, así que ustedes díganos que necesitan”, añadió Swanson, antes de que los presentes empezaran a gritar: “¡Swanson con nosotros!”.

El oficial se unió a los manifestantes y juntos se echaron a andar.

“¿Adónde quieren que caminemos? Vamos a caminar toda la noche, es una noche preciosa para caminar” dijo en tono de broma.

Swanson dio un discurso a todos al final de la noche.

“En toda mi carrera nunca olvidaré lo que ha pasado esta noche. Lo que he visto y lo que vio la nación entera es que cuando la gente está molesta y siente que no tiene voz, hay que dar la vuelta a eso, y cuando la policía escucha lo que tiene que decir la gente... La policía condena lo que sucedió en Minneapolis, no es lo que somos”, aseguró.

"No podemos olvidar en todos nuestros autos de policía en todo el país que dice 'proteger y servir'. Eso significa que todas las personas, eso significa que todas las personas merecen la misma dignidad. Si no puede decir lo que está mal, intente corregirlo. Y esa es la magia que vimos esta noche. Nadie es arrestado, nadie resultó herido. Así es como se supone que debe ser”, añadió.