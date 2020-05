Chocolate MC arrasa con el estreno del remix de "Wow"

El repartero cubano Chocolate MC estrenó este viernes el remix de Wow con el que está arrasando en las redes sociales y en su canal de YouTube, en el que compartió un videoclip solo con el audio, por el momento.

El Rey de los Reparteros desenvainó su filosa lírica contra El Chulo y aseguró no solo que es el rey de todo el reparto, sino "el único presidente" y que "el género urbano en Cuba necesita un correctivo".

El propio artista celebró en sus redes que el tema tuvo 1100 reproducciones en YouTube en apenas 13 minutos y a 24 horas de su estreno ya sobrepasa las 40 mil visualizaciones.

"No solo es talento, realmente el choco en tiradera tiene trayectoria y experiencia, es un flow fuera de lo normal, no todos llegan a este nivel, es muy pero muy difícil ser original y creativo y el choco tiene ambas habilidades por lo que lo convierte en una máquina de fuego", "El único que menciona al Elvis en todas sus canciones es el rey, por eso lo admiro", "Por un minuto me puse en los zapatos del Chulo y me los tuve que quitar de nuevo porque es duro responder esta candela", comentaron algunos seguidores.

A principios de mayo, El Chulo sacó su versión del remix de Wow en el que habla de su éxito y su originalidad y asegura que "del reparto soy el presidente, eso no tiene discusión porque yo lo internacionalicé y ahora para pegarse hay que hablar conmigo".

Después de haber sido amigos y compañeros, Chocolate MC y El Chulo vienen protagonizando una de las tiraderas más calientes del reparto.