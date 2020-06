El cubano Arturo Acevedo, jefe de la policía de Houston, pide no manchar con violencia las protestas por la muerte de George Floyd

El jefe del Departamento de Policía de Houston, el cubano Arturo Acevedo, pronunció un emotivo discurso a raíz de la muerte de George Floyd, se unió a los manifestantes en el Tercer Distrito –donde la víctima creció– y pidió que no se manchen las protestas con violencia.

"Tenemos un hombre, un hijo, un hermano, un tío, un primo, un hijo de Houston y un hijo de Dios que fue asesinado por sirvientes, que se supone que son sirvientes de Dios. No mostraron piedad cuando le pusieron la rodilla en el cuello", dijo este domingo en las afueras de una iglesia local.

Acevedo señaló que es comprensible la magnitud a la que han llegado las protestas porque "cada madre negra, hermano, hermana, tío, primo, vieron a su familia en la cara de George", pero que no permitirá "que nadie venga a destruir la ciudad".

"Estoy molesto porque la gente se pregunta por qué los negros están molestos?", dijo Acevedo.

En otro discurso que pronunció en medio de los manifestantes, aseguró que Houston es una ciudad que se levantó gracias a las minorías y que la ira y el dolor no pueden nublar el juicio y "hacernos destruir nuestra ciudad, la que construimos todos juntos".

"Houston es la ciudad de los blancos, los negros, los marrones, los legales e ilegales, porque nos juzgamos unos a otros por lo que hay en nuestros corazones", dijo Acevedo en un llamado de unidad y lamentó que por el comportamiento despreciable de algunos policías, se juzgue a todos, así como que aún existan personas que desprecien a otras por el color de su piel.

"Yo no seré negro, pero soy un hijo de Dios", dijo casi sin voz y entre lágrimas acerca del asesinato despiadado de George Floyd, mientras las personas lo vitoreaban.

"No me importa lo que piense la gente porque sé que Dios me puso en esta posición no para mantener mi trabajo, sino para hacer mi trabajo y levantarlo. Vamos a salir de esto", sostuvo Acevedo, quien asumió el cargo de Jefe del Departamento de Policía de Houston en 2016.

Además de su conmovedor discurso y de unirse a quienes exigen justicia, el policía también cambió su foto de perfil de Twitter por una de George Floyd con el hashtag #JusticeForFloyd.

Arturo Acevedo es el primer hispano en liderar el Departamento de Policía de Houston y desde que asumió el cargo ha luchado a favor de los inmigrantes y por políticas más justas para las minorías en Estados Unidos.