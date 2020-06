Bad Bunny, blanco de las críticas por mencionar a Lady Gaga en una de sus últimas canciones con Anuel AA

Bad Bunny ha pasado de ser uno de los reguetoneros más aplaudidos de la cuarentena a objeto de las críticas de los usuarios de las redes sociales después de mencionar a Lady Gaga en una de las dos colaboraciones que tiene con Anuel AA en su último álbum, Emmanuel.

"Tú eres mi Lady Gaga, yo tu Bradley Cooper. Ella se lo traga, y me lo escupe". Este es el verso que canta el Conejo Malo en Hasta que Dios diga y que ha abierto un debate en el mundo virtual, donde cientos de usuarios han atacado el boricua porque consideran que es una falta de respeto y una humillación hacia la artista estadounidense, también conocida como Mother Monster.

Las redes sociales no dejaron pasar este comentario y tras el lanzamiento del álbum de Anuel AA, que incluye la controvertida canción, el hashtag #BadBunnyIsOverParty se volvía tendencia. La expresión 'Is Over Party' se usa en el mundo virtual para criticar o mostrar el desprecio hacia alguna celebridad por alguna polémica que ha protagonizado, como le ha pasado a Bad Bunny en los últimos días.

La polémica está servida en las redes sociales y mientras unos consideran que es un comentario machista, hay quienes creen que el acto sexual al que se refiere explícitamente Bad Bunny en la letra no está relacionado con el verso en el que nombra a Lady Gaga y Bradley Cooper.

También hay quienes han recordado que el cantante se vistió de mujer en el videoclip de Yo Perreo Sola y lanzó un mensaje feminista durante el audiovisual para reprocharle que estos versos de la canción Hasta que Dios diga entran en conflicto con ese discurso.

Pero este no es el único verso de la canción que ha generado controversia en las redes sociales. Otra de las frases que ha pasado por el escrutinio de los internautas es en la que se hace referencia a la sexualidad de otro cantante: Ricky Martin. "Estás tan dura que hasta Ricky Martin quiere darte", canta Anuel AA en el tema.

Hasta el momento, ninguno de los artistas implicados en la polémica se ha pronunciado al respecto. Pero mientras tanto el videoclip de la canción no para de sumar reproducciones en Youtube, donde en tan solo tres días ha logrado alcanzar los 50 millones.