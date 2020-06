Fallece en La Habana el músico Pedro Trujillo, fundador del grupo Moncada

El músico cubano Pedro Trujillo Travieso, fundador del grupo Moncada, falleció a los 66 años de edad en la tarde de este lunes.

La nota de prensa difundida por el Instituto de la Música precisa que “Pedro el Gordo” -como era conocido cariñosamente- fue “un entusiasta integrante” del Grupo Moncada desde los tiempos en que estudiaba en la universidad.

Conocido principalmente como flautista, Trujillo también tocaba el saxofón y la quena, y formó parte de destacada de la agrupación durante 48 años, en los que participó activamente en grabaciones así como en giras nacionales e internacionales del grupo Moncada.

“Su presencia y carisma distinguía las presentaciones de esta emblemática agrupación de nuestra cultura”, añade la nota del Instituto, que precisa que Pedro Trujillo fue merecedor de premios y distinciones, entre ellos la Distinción por la Cultura Nacional, la Medalla Raúl Gómez García y la Giraldilla de la Habana.

También recibió la condición 250 Aniversario de la Universidad de La Habana y premios Cubadisco, Abril y Cantándole al Sol, entre otros.

En las últimas horas, varios músicos cubanos han dejado notas de pésame en las redes sociales. Entre ellos figura Juan Carlos Rivero, director musical de Moncada, quien apuntó en Facebook: “Fueron 25 años juntos. Compartimos infinidad de anécdotas y mucha música. Día muy triste para los Moncada y para la cultura cubana. Descansa en paz Pedrusconni”.

El cantante David Blanco, quien formó parte durante dos años de Moncada, manifestó también su inmenso pesar por la pérdida Trujillo, en una emotiva nota compartida en sus redes sociales.

"Cuando era casi un niño en el año 1998 me llamó mi buen amigo Alexis Morejon al que conocí por otro buen amigo Nelson Rodriguez para formar parte del legendario grupo Moncada, escuela de muchos músicos cubanos. En junio de ese año estaba al lado de este señor compartiendo 2 metros cuadrados de escenario tocando trompeta y teclados de los cuales él se llevaba 1.50 con su flauta. En los 2 años que estuve ahí, la verdad que fui muy feliz a su lado. Recuerdo cómo me despertaba a las 7: 00 am en las giras para que viera los animados de Cartoon Network con él, reía como el Niño que siempre fue. De las personas más nobles y cariñosas que conocí. Descansa en paz Pedro 'el gordo de Moncada' llegue mi más sentido pésame a su familia y compañeros de la banda.

Duani Ramos, voz líder de Moncada recordó igualmente los momentos vividos junto a Pedro Trujillo.

"El Grupo Moncada ya no será lo mismo sin ti, todos preguntarán por el tío conejo o simplemente por Pedro el gordo; la ley de la vida te aleja de nosotros pero solo físicamente, no habrá concierto en el que no esté tu imagen, en el que tus compañeros de vida no dejen de recordarte, gran músico, compañero, padre, esposo y amigo. Con mucho amor. MONCADA", escribió Ramos junto a varias fotos de la agrupación.

"Homenaje a mi amigo Pedro Miguel Trujillo, 'el gordo', con quién tantos años de trabajo compartí, incluyendo la filmación de este, su vídeo más popular. Descansa en paz amigo", escribió por su parte en Facebook el ingeniero de Sonido, Alfonso Peña, junto al vídeo del tema "Caimán no come caimán".

El entierro del músico cubano está previsto para este martes 2 de junio a las 9:40 de la mañana (hora local).

Desde CiberCuba enviamos un mensaje de condolencias a los familiares y amigos de Pedro Trujillo.