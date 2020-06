Camila Cabello: "La ansiedad me estaba robando mi sentido del humor, alegría y creatividad"

La cantante cubana Camila Cabello es consciente del alcance e impacto que tienen sus palabras dentro del público joven, por eso cuando trata los temas de salud mental lo hace con total naturalidad. Cada vez que aborda estas cuestiones tanto en sus redes sociales como las entrevistas que ofrece, habla abiertamente de sus problemas e inseguridades para también crear consciencia sobre esta realidad que vive.

La intérprete de Havana se sinceró una vez más sobre su ansiedad y el Trastorno Obsesivo Compulsivo que padece en un artículo que escribió para Wall Street Journal, donde contó cómo empezó a manifestarse esta enfermedad y cómo ha sido su lucha contra ella.

"No hay fotos sobre esto del año pasado: yo llorando en el coche hablando con mi madre sobre la ansiedad que sufría y cuántos síntomas de TOC estaba experimentando. Mi madre y yo en una habitación de hotel leyendo todo tipo de libros sobre TOC porque necesitaba desesperadamente algo de alivio", contó la artista. "Experimenté lo que parecía una ansiedad constante, inquebrantable e implacable que hacía que la vida diaria fuese dolorosamente difícil", añadió.

La cubana no quiso contar a nadie que padecía TOC por vergüenza y por no decepcionar a sus incondicionales: "No quería que aquellas personas que pensaban que era fuerte y segura, aquellas que más creían en mí, descubrieran que me sentía débil". Pero tras buscar ayuda profesional, aprendió que negar el sufrimiento y regañarse a sí misma no le ayudaba y encontró en la meditación y la terapia una vía de escape.

"Durante mucho tiempo, la ansiedad parecía que me estaba robando mi sentido del humor, mi alegría, mi creatividad y mi confianza. Pero ahora la ansiedad y yo somos buenos amigos. La escucho porque sé que solo está tratando de mantenerme a salvo, pero no le presto demasiada atención. Y estoy segura que no la dejo tomar ninguna decisión", aseguró la cantante de Cojímar.

Además, durante la conversación, la intérprete de Señorita habló sobre los falsos estándares de belleza que han creado la redes sociales. "Vivimos en una cultura que persigue la perfección. Las redes sociales pueden hacernos sentir que deberíamos ser tan perfectos como todos aparentan", dijo Cabello, quien unos meses atrás hizo un alegato viral sobre la belleza natural después de que fuese el blanco de las críticas por tener celulitis en piernas y muslos en unas fotos que captaron de ella en la playa.

"Lo falso se está convirtiendo en lo nuevo real. Tenemos una vista completamente irreal del cuerpo de una mujer. Chicas, la celulitis es normal, la grasa es normal. Es hermosa y natural", dijo entonces.