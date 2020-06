George Floyd no se resistió a la policía, según testigo del arresto

Un testigo que presenció el arresto de George Floyd, cuya muerte provocó protestas en Estados Unidos, dijo que el afroamericano no se resistió a la policía en el momento del arresto en Minneapolis.

"Desde el principio, intentaba en su forma más humilde demostrar que no se resistía de ninguna manera. Podía escucharlo suplicando: 'Por favor, oficial, ¿para qué es todo esto?", dijo Maurice Lester Hall, de 42 años, al periódico The New York Times.

El hombre estaba en el automóvil de Floyd en el momento del arresto y presenció las súplicas del afroamericano al policía que no lo dejaba respirar con su rodilla en el cuello, unas imágenes que se volvieron virales y desataron las protestas en varias ciudades estadounidenses tras conocer la muerte del detenido.

"En ese momento, estaba llorando para que alguien lo ayudara porque se estaba muriendo. Siempre recordaré haber visto el miedo en la cara de Floyd... Eso es lo que me queda, ver llorar a un hombre adulto antes de morir", recordó este testigo clave sobre el episodio de brutalidad policial ocurrido el 25 de mayo y que se hizo viral días después.

Hall fue detenido este lunes en Houston a donde huyó tras presenciar el suceso. El hombre tiene órdenes de arresto pendientes por posesión grave de un arma de fuego, agresión doméstica grave y posesión de drogas y en el momento dio un nombre falso a la policía.

Un investigador del Estado de Minnesota lo entrevistó para el juicio contra Derek Chauvin, el agente que puso su rodilla sobre el cuello de Floyd y se negó a quitarla mientras era grabado, y los otros tres agentes que se enfrentan a varios cargos.

La abogada que lo sacó de la prisión en Houston dijo que Hall estuvo aislado 10 horas tras haber sido interrogado hasta las 3 de la madrugada y que así no se trata a un testigo clave. "Incluso con órdenes de arresto pendientes, esto debería haberse hecho de otra manera", agregó Ashlee C. McFarlane, socio de Gerger Khalil Hennessy & McFarlane.

La amistad de Hall con Floyd surgió en 2016 por mediación de un pastor y desde entonces estuvieron en contacto todos los días, detalla NYT. El día del arresto los acompañaba en el carro una mujer que no fue identificada.

"Soy testigo clave de los policías que asesinan a George Floyd, y quieren conocer mi lado. Por lo que sea que haya pasado, todo ha terminado ahora. No es sobre mí", confesó Hall.

Desde que se conoció la muerte de George Floyd los cuatro agentes implicados fueron despedidos del Departamento de Policía de Minneapolis. Chauvin se enfrenta a asesinato en segundo grado, mientras que Thomas Lane, 37, J. Alexander Kueng, 26 y Tou Thao, 34, están acusados por ayudar e incitar al asesinato.

Las protestas en varias ciudades de Estados Unidos llevan más de una semana y tras varios episodios violentos, los propios manifestantes se enfrentan a los alborotadores para evitar mayor descrédito.

El alcalde de Miami-Dade recibió este lunes a dos jóvenes que se evitaron un saqueo a una farmacia este fin de semana. "Sé que la mayoría de nuestros manifestantes son pacíficos. Las cosas se volvieron un poco locas... Se enfrentaron a los alborotadores, y al hacerlo impidieron que la violencia destruyera las buenas intenciones de los manifestantes que buscaban justicia", dijo Carlos A. Giménez.