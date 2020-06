Yasiel Puig alza su voz por un cambio: "Vengo de un país donde no te puedes expresar y las protestas son un acto de castigo"

El pelotero cubano Yasiel Puig alzó su voz en las redes sociales en contra de las injusticias y el racismo y resaltó que viene "de un país donde no podía hablar, no podíamos expresar nuestros pensamientos y las protestas fueron y son un acto de castigo".

Puig recordó que hace siete años jugó por primera vez en las Grandes Ligas, un sueño por el que luchó con todas sus fuerzas, y que por primera vez también quiere "hablar sobre mis experiencias personales como un hombre de color".

"Quiero que mis hermanos y hermanas negros sepan que aunque he tenido el privilegio de jugar en un escenario nacional, ese privilegio no me ha impedido sentir el aguijón de ser un hombre afro-latino. Mi privilegio no me ha permitido escapar totalmente de otros que tienen nociones preconcebidas sobre mí basadas en el color de mi piel", expresó el pelotero.

"Hoy, 7 años después, ahora un ciudadano estadounidense orgulloso, alzaré mi voz y exigiré el cambio necesario. Es hora de que todos sean tratados con el respeto que todos los seres humanos merecen. Negro, marrón, amarillo o blanco: nuestros corazones son lo que importa. Sigamos dando estos pasos adelante y demos a nuestros hijos el hermoso futuro que se merecen", agregó.

Las muertes de Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y George Floyd en manos de oficiales de la policía han desatado fuertes protestas en Estados Unidos, especialmente la de este último, que murió luego de que el exoficial Derek Chauvin afincara la rodilla en su cuello por más de ocho minutos, mientras este decía que no podía respirar y que fue completamente grabado en cámara.

A raíz de la impactante y mediática muerte de Floyd, Yasiel Puig escribió: "George Floyd, estoy diciendo tu nombre. Me aflijo con tu familia y amigos y me aflijo por Estados Unidos. ⁣Hagamos todo lo que podamos como seres humanos para lograr el cambio ahora: amar a nuestros vecinos y a todos nuestros conciudadanos sin importar el color de su piel. Siéntete indignado ahora. No te quedes callado".

Además de las protestas, la muerte de George Floyd ha puesto el racismo en el centro del debate y muchos artistas, deportistas y celebridades están exigiendo cambios y justicia desde sus redes sociales.