Yasiel Puig vuelve al foco: firma en Canadá y será la cara de nueva liga profesional

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El pelotero cubano Yasiel Puig firmó con los Toronto Maple Leafs de la Canadian Baseball League (CBL) y será posicionado como la cara de la nueva liga profesional canadiense en su temporada inaugural, según el periodista Francys Romero.

El jugador, de 35 años, estará en el roster del equipo para el Opening Day del 10 de mayo, cuando los Maple Leafs debuten en casa contra los Kitchener Panthers en lo que será el primer partido de la CBL como circuito profesional.

La idea es convertir a Puig en el emblema de una liga que acaba de dar el salto al profesionalismo tras décadas como circuito semiprofesional, reconvertida desde la histórica Intercounty Baseball League en noviembre de 2025.

En declaraciones a medios de prensa, Keith Stein, director ejecutivo de los Toronto Maple Leafs de béisbol, no escatimó elogios al describir al cubano como "el jugador más emocionante del béisbol masculino que no juega en MLB actualmente" y aseguró que es "mejor que muchos en MLB".

El contrato es el más grande en la historia del equipo, aunque no se han divulgado cifras. El club reconoció los problemas legales de Puig pero aseguró haber realizado una "diligencia exhaustiva" y que cree que el pelotero está en el "camino correcto".

El telón de fondo judicial es ineludible. El 7 de febrero de 2026, un jurado federal en Los Ángeles declaró a Puig culpable de obstrucción a la justicia y de mentir a autoridades federales, en un caso vinculado a una red de apuestas ilegales liderada por Wayne Nix, exlanzador de ligas menores.

Las autoridades sostienen que Puig realizó al menos 900 apuestas en 2019, acumulando pérdidas superiores a 280,000 dólares en tenis, fútbol americano y baloncesto, y que mintió a investigadores federales en enero de 2022 sobre su conocimiento de la operación.

Donny Kadokawa, entrenador de béisbol de Hawái que servía como intermediario para realizar las apuestas, testificó durante el juicio, al igual que funcionarios de las Grandes Ligas.

Puig enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión federal, y su sentencia está programada para el 26 de mayo, apenas 16 días después del Opening Day en que debutaría con Toronto.

En 2022, Puig se había declarado culpable inicialmente de mentir a agentes federales, pero luego retiró esa declaración alegando "nueva evidencia significativa" y decidió ir a juicio. "Quiero limpiar mi nombre. nunca debí haber aceptado declararme culpable de un crimen que no cometí".