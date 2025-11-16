Yordan Álvarez también juega: su bate llega a la Serie Nacional

Vídeos relacionados:

La transmisión televisiva del juego Industriales versus Las Tunas dejó una imagen poco común, pero muy significativa: uno de los bates utilizados por los Leñadores había sido regalado por el estelar toletero tunero de los Astros de Houston, Yordan Álvarez, uno de los mejores bateadores del mundo.

El detalle, divulgado y destacado por el periodista Yasel Porto en sus redes sociales, no pasó desapercibido. En un campeonato marcado por la escasez de recursos, el éxodo masivo de peloteros y las profundas carencias del deporte cubano, que un jugador de la élite de MLB envíe implementos a su antigua provincia se ha convertido en una muestra valiosa de apoyo, identidad y pertenencia.

Publicación de Facebook/Dporto Sports MEDIA

Yordan no es el único. Otras estrellas cubanas de Grandes Ligas —Aroldis Chapman, los hermanos Gurriel, Luis Robert, José Abreu, Yasiel Puig, entre muchos otros— también han contribuido en distintos momentos con donaciones de guantes, spikes, bates, uniformes o implementos, casi siempre de manera silenciosa y sin la promoción oficial del régimen.

Apoyo real al béisbol cubano… sin necesidad de decir “sí” al equipo Cuba

La presencia del bate de Yordan Álvarez en el banco tunero reabrió un debate dentro de la afición: ¿Cuál es la verdadera forma de apoyar al béisbol cubano?

El comunicador lo resume así: “Hay muchas formas de demostrar el amor por tu gente.”

Lo más leído hoy:

En un momento en que el régimen intenta presentar la participación en el equipo Cuba del WBC como el único “gesto patriótico” posible, estos actos desmienten esa narrativa.

Muchos peloteros emigrados —algunos incluso marginados o censurados oficialmente— siguen contribuyendo a sus provincias, a sus entrenadores, a las academias locales y a los muchachos que comienzan en el deporte, aun cuando no tengan vínculos con la Federación Cubana.

Un gesto que habla más que un discurso

El simple hecho de que un bate de Yordan Álvarez aparezca en la Serie Nacional dice mucho más que cualquier declaración política.

En un país donde los atletas entrenan con implementos deteriorados y equipos incompletos, un bate profesional puede marcar la diferencia entre competir o no competir.

Y al mismo tiempo, demuestra algo esencial: El talento cubano que triunfa fuera de la isla no ha roto sus lazos con el béisbol ni con su gente, aunque muchos nunca más vistan un uniforme oficial del equipo Cuba.

Apoyar, ayudar y sostener al béisbol local también es una forma de pertenencia, aunque el régimen nunca lo reconozca.