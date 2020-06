Anuel AA se desahoga contra los haters que dicen que "no sabe rapear ni es cantante"

La carrera musical de Anuel AA ha estado marcada por la polémica desde el primer momento y son muchos le critican por su pasado o por su alta actividad en redes sociales, donde suele mostrar con detalles su lujoso estilo de vida y sus exclusivas propiedades. Este tipo de contenido le ha convertido en un blanco fácil para las constantes críticas.

Cansado de los comentarios negativos, el puertorriqueño ha publicado un vídeo en el que se dirige directamente a sus haters, concretamente a los que dicen que "no pega un tema después de China, no sabe rapear, no es rapero ni cantante".

A todos ellos les ha mostrado los números que ha logrado con su nuevo álbum Emmanuel en tan solo seis días en la plataforma Spotify, donde según muestra acumula más de mil millones de escuchas.

"Esos números son de Spotify, no me hagan sumar los de las otras plataformas. También a todos mis fanáticos, los amo", escribió junto al vídeo que supera los 3 millones de reproducciones en Instagram.

Con este vídeo el cantante también ha querido dedicarle unas palabras a sus incondicionales. "Hice este álbum con todo el amor del mundo, derramé lágrimas haciéndolo, con mucho trabajo. Lo hago por ustedes, por mi familia", dijo dirigiéndose a sus fans.

Ante este arrebato del prometido de Karol G, los usuarios de Instagram han reaccionado con todo tipo de comentarios, desde los que se burlan por no saber leer los números hasta los que le felicitan por el éxito que está teniendo su segundo trabajo discográfico.

"¿Qué vas a saber leer esos número? Si no pasaste de la secundaria", "Duro. Demostrando superioridad y éxito con los números" o "Con todo el dinero que tienes aprende a hablar bonito por lo menos", son algunos de los comentarios que se leen junto a la publicación.

Mientras que su nuevo trabajo no para de sumar reproducciones, las redes han comenzado a llenarse de vídeos de fans bailando el desafío que lanzó unos días atrás: "El baile del dinero" o "Narcos Challenge". En cuestión de días, ambos hashtags acumulan cientos de vídeos. Y de momento, uno ya se ha robado el corazón de Anuel AA. ¡Miren!