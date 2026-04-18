Karol G confesó en el pódcast estadounidense Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, que descubrió la infidelidad de un exnovio gracias a la ubicación compartida en tiempo real del GPS.

La cantante colombiana relató que el hombre le aseguraba estar en casa mientras la tecnología revelaba una realidad muy distinta. "Él me decía que estaba en casa cuando realmente estaba en otro continente", contó sin revelar el nombre del implicado.

Al describir el momento del descubrimiento, Karol G fue aún más gráfica: "La localización... Y una localización de kilómetros y océanos".

La revelación no dejó lugar a dudas sobre su reacción. La artista, cuyo nombre verdadero es Carolina Giraldo Navarro, no cree en las segundas oportunidades cuando se rompe la confianza de esa manera.

"No y no. Un 'no' es eso: es un basta ya. Eso es un 'Siguiente, por favor'", afirmó con firmeza al hablar de su postura ante la infidelidad.

La primera parte de la entrevista fue publicada el 11 de abril, un día antes de su histórica presentación como la primera artista latina en encabezar el festival Coachella en sus 27 años de historia, hito que ella misma reconoció desde el escenario: "Lleva celebrándose 27 años y es la primera vez que una chica latina encabeza el cartel".

La revelación desató de inmediato una ola de especulaciones en redes sociales. Los seguidores de la cantante debaten si el protagonista de la historia es Anuel AA —con quien tuvo una relación pública entre 2018 y 2021— o Feid, con quien confirmó su ruptura en enero de 2026 tras casi tres años juntos. Karol G no confirmó ninguna de las dos teorías.

En la misma charla, la artista también habló sobre el amor y sus preferencias. Confesó entre risas que suele fijarse en cierto perfil: "Me gusta un poco el chico malo, ¿sabes? Tengo que cambiar eso", dijo, y añadió que su tipo ideal es el chico que parece que es del barrio y es tranquilo.

Sobre su cita perfecta, dejó claro que los lujos no son lo suyo: "Para mí, la mejor cita es que me lleven a comer perro caliente y papas fritas, a un lugar de la calle, y que me haga sentir que soy del barrio. Me encanta eso".

La segunda parte de la entrevista en Call Her Daddy se estrena este sábado 18 de abril y mostrará a Karol G momentos antes de subir al escenario principal de Coachella para su actuación histórica.