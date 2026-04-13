En su aparición en el podcast Call Her Daddy de Alex Cooper, publicado el pasado viernes como parte de un especial de YouTube para Coachella, la cantante colombiana Karol G confesó abiertamente su debilidad amorosa: Me gusta un poco el chico malo. Tengo que cambiar eso.

Las declaraciones llegan apenas tres meses después de que se confirmara su ruptura con Feid, en enero de 2026, tras casi tres años de relación.

Karol G describió su tipo ideal como el chico que parece que es del barrio y es tranquilo, una frase que de inmediato disparó los comentarios de sus seguidores, muchos de los cuales la conectaron directamente con su expareja Anuel AA.

Y no fue lo único que soltó. La artista reveló que descubrió una infidelidad de una expareja gracias al GPS: él le decía que estaba en casa cuando en realidad estaba en otro continente, millas, kilómetros y mares de distancia. Su reacción fue tajante: "No, no, no, eso es un no. Eso es un siguiente, por favor".

No mencionó nombres, pero los fans no necesitaron más pistas. Los comentarios apuntaron casi en unanimidad a Anuel AA, con quien estuvo entre 2018 y 2021 y a quien describió en su documental de Netflix como parte de una relación "muy tóxica": Me despertaba y sentía que me iba a morir.

El contraste con Feid es inevitable. El reguetonero antioqueño fue durante años considerado el "chico bueno" de la historia, y las reacciones en redes no tardaron en señalarlo. "Ay qué pesar con Ferxoo, él es un amor", escribió una usuaria. "Feid no perdió. Feid ganó", apuntó otra. Varios coincidieron en que la confesión de Karol G explica mucho sobre por qué esa relación no funcionó.

Otros, en cambio, la criticaron con dureza: "Para después andar con la lloradera en cada concierto", "Sigan creyéndole la película de víctima". No faltaron quienes le recomendaron terapia: "Tienes que sanar, Karol".

También hubo quienes la defendieron sin dudar: "A la Reina le puede gustar lo que ella quiera", y quienes simplemente se identificaron: "Mucha gente lo niega, pero a casi todas les gustan los chicos malos, es un hecho".

Todo esto ocurre mientras Karol G vive su mejor momento profesional. Días antes, el 8 de abril, había protagonizado una sesión para Playboy donde ya había hablado de su soltería con total claridad: Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera. Y añadió que la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas.

En esa misma entrevista reflexionó sobre los patrones que arrastra como latina: "Como buena latina, te enseñan a darlo todo, incluso hasta perderte a ti misma".

Mientras tanto, Feid también habló a su manera: lanzó la canción BoleritoXX el 9 de abril, cuya letra fue interpretada por fans como una referencia indirecta a la ruptura.

Karol G se convirtió este fin de semana en la primera artista latina en encabezar el cartel principal de Coachella en los 27 años de historia del festival, con presentaciones los fines de semana del 10-12 y 17-19 de abril. En lo profesional, en la cima. En lo personal, siendo completamente honesta: mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola.