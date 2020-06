Doctora cubana sobreviviente al coronavirus relata su experiencia: “Pensé mucho en mi vida y en mi hijo”

Una doctora cubana que permaneció casi un mes ingresada con coronavirus, reconoció que durante ese periodo lloró y sintió miedo por su vida y la de su hija, también contagiado.

Dennese Rosina Guerra González, especialista de primer grado en Medicina General Integral y residente de segundo año de Higiene y Epidemiología, estuvo hospitalizada entre el 21 de marzo y el 17 de abril en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), en La Habana.

Para su recuperación fue importante no solo la atención médica recibida, sino las constantes muestras de apoyo que le enviaron sus familiares y amigos.

“Pensé mucho en mi vida y en mi hijo, quien fue ingresado en el Hospital Luis Díaz Soto (Naval), pero el apoyo de mi familia y amigos, a través de mensajes y llamadas me motivaron. Mi teléfono no paraba de sonar y a veces la debilidad no me dejaba responderles a todos”, relató al diario Granma.

“La mensajería repleta de frases como ‘fuerza, tú puedes, eres una guerrera o te estamos esperando’”, añadió.

Dennese, de 49 años y residente en el municipio La Lisa, es una de los 1839 pacientes de coronavirus en Cuba que han podido volver a sus casas tras recibir el alta clínica o epidemiológica.

Como doctora y a la vez expaciente, subrayó la importancia de los aplausos que cada noche la población dedica al personal del sector sanitario en la isla. “Los tienen bien merecidos”, puntualizó.

“Agradezco a todos los que de manera anónima e incondicional cuidaron de mi salud. Sé lo profesionales que son nuestros médicos, y como paciente tengo que felicitarlos a todos por el manejo esmerado de mi enfermedad”, aseguró.

Hace dos semanas el médico holguinero Joel Leyva Rodríguez, quien debió pasar varios días en cuidados intensivos tras ser confirmado como caso positivo de coronavirus, confesó que llegó a sentir la muerte muy de cerca.

“Sentí la sensación de que podía morir. Además, observar a los médicos alrededor mío preocupados; pude percibir que el estado de gravedad era importante y que podía perder la vida”, precisó.

Al menos 172 profesionales de la salud de La Habana se han infectado con coronavirus desde que comenzó la epidemia de coronavirus en el país, según dio a conocer el portal oficialista Cubadebate en mayo.

Desde entonces la prensa oficialista no ha actualizado esta cifra, ni tampoco se han dado datos de los galenos contagiados en otras provincias.