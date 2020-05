172 profesionales de la salud en La Habana se han infectado de coronavirus

Al menos 172 profesionales de la Salud en La Habana se han enfermado con la enfermedad de la COVID-19 durante la emergencia sanitaria del coronavirus.

Un resumen publicado por el portal oficialista Cubadebate confirmó la cifra de galenos contagiados en la capital del país, pero no precisó si en otras provincias hay más casos.

La cifra de médicos contagiados representa más del 10 % del total de enfermos por COVID-19 en el país (1.783) a pesar de que el gobierno asegura que los galenos cuentan con todos los equipos de protección.

Los casos más conocidos son el del doctor Carlos Juan Delgado, jefe de Terapia Intermedia del Hospital Calixto García, y el de un médico y una enfermera del hospital Oncológico, que se contagiaron mientras prestaban servicio.

Carlos Juan contrajo el virus en plena faena, y estuvo varios días en estado crítico cuando su salud de complicó por tener antecedentes de diabetes e hipertensión arterial.

Tras ser dado de alta, el galeno publicó en redes sociales un emotivo mensaje a sus pacientes y familiares.

“Esta enfermedad que me ha llevado al borde de la vida, por la que he estado batallando durante tiempo, no ha podido vencerme, ¿saben por qué? Porque tengo un Dios poderoso al que me aferré desde el primer momento y que no ha perdido jamás una batalla y también se lo debo a todos ustedes”, resaltó.

Por su parte, CiberCuba supo por la familia de la enfermera que el médico del Oncológico la habría contagiado porque trabajaban en la misma sala.

La mujer comenzó a sentirse mal y fue ingresada con un diagnóstico de Neumonía, luego le realizaron un test rápido que dio negativo y posteriormente fue testada con la prueba PCR, que dio un resultado positivo.

La hospitalizaron en el hospital Frank País, mientras que su familia fue aislada en el hospital de campaña habilitado en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI).

También se contagió un médico que cumplía misión internacionalista en Venezuela, aunque ese dato no entra dentro de la estadística presentada esta tarde por el gobierno.

De acuerdo con la información gubernamental, el país está a un 49,5% de ocupación de capacidades totales de camas para pacientes internados por la pandemia y a un 7,1% en las camas de cuidados intensivos.

El Hospital Clínico Quirúrgico Diez de Octubre se mantiene disponible para el ingreso de pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), subrayó Cubadebate.

El Ministerio de Salud informó este lunes que en el país permanecen ingresados 815 pacientes, de los cuales 767 son adultos y 48 son niños.

De ese total 366 son casos confirmados y 472 están bajo sospecha; sin embargo, es un hecho que las cifras de contagio se han reducido en la Isla durante los últimos días.