Detienen a ex preso político en La Habana dos días después de su liberación

El activista y ex preso político Osmel Aguilera Vázquez, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), fue detenido el viernes por la policía castrista, dos días después de haber sido puesto en libertad tras finalizar su condena en prisión el 3 de junio.

Aguilera cumplió una pena de 2 años en la cárcel, condenado en el Tribunal de Boyeros en La Habana, por cometer presuntos delitos de “desobediencia” y “amenaza”. Pero a solo 48 horas de liberación, fue arrestado por salir en defensa de dos ancianos que estaban siendo agredidos por la policía.

José Díaz Silva, líder del MONR, expuso en redes sociales que ambos ancianos, de 65 y 72 años respectivamente, andaban con una carretilla llena de mangos y una bicicleta, cuando 2 policías los pararon frente al mercado agropecuario de Santiago de las Vegas, para llevárselos presos.

Los ancianos explican que si eso sucedía no iban a permitir que los mangos se los comieran los oficiales, por lo cual comenzaron a desecharlos. Fue entonces que los policías reaccionaron de manera violenta.

En ese momento, Aguilera, junto a vecinos del lugar, intervino y pidió a la policía que dejara de agredir a personas de la tercera edad, haciéndoles ver que eso era un atropello. La policía respondió llevándoselo presos a él y a los ancianos.

“Esas personas tienen 65 y 72 años de edad, un abuso total, pero ellos dijeron que los policías no se comerían los mangos y decidieron botarlos, eso les costó que arremetieran con mucha violencia contra ellos”, comentó Díaz Silva en declaraciones a medios independientes cubanos.

Una vez en la estación adonde fueron todos conducidos, los oficiales decomisaron la carretilla, los mangos, la bicicleta y le impusieron una multa de 3000 pesos a los ancianos, mientras que Aguilera fue multado por 300 pesos CUP.

El propio Aguilera denunció que la policía señaló que lo estaban llevando “suave”, solo porque había salido recién de la cárcel.

“En estos dos años fui llevado a varias prisiones y lo que se vive no es fácil, pero sigo en la lucha por la libertad de todos los presos políticos y del pueblo cubano, porque como dijera José Martí, el hombre que obedece leyes injustas, impuestas por un mal gobierno y no hace nada por trabajar para que esto cambie, no es un hombre honrado”, contó Aguilera sobre su sanción.

El pasado 25 de mayo, el MONR cumplió 18 años de fundado. Su líder, José Díaz Silva, sospecha que la organización ha estado viviendo un aumento de la represión contra sus miembros por parte de las autoridades del régimen.

“Ya no es solo contra mí, intentan doblegar a los miembros de nuestro grupo y están poniendo en práctica una amplia política represiva”, dijo. También señaló la situación del preso político Lázaro Rolando Kessel Barrueto, delegado del MONR en La Habana Vieja, quien se encuentra desde 2016 en el Combinado del Este, cumpliendo cinco años por presuntos delitos de “atentado” y “desacato”.

Pese a que el país enfrenta un tenso momento respecto de su economía y la escasez de alimentos y otros recursos abunda en los establecimientos, el gobierno dirigido por Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro no ha desestimado el uso de sus aparatos represivos para mantener el control de la población.

La persecución de las autoridades a los activistas, periodistas y personas que realizan supuestas ilegalidades, ha ido en aumento en medio del contexto internacional de la pandemia, por el cual se vaticina un desplome significativo de la economía en la isla.

Según un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), en el archipiélago se registraron al menos 3.157 detenciones arbitrarias en 2019, una cifra superior a la del año anterior.

Los arrestos y decomisos resultantes se hacen habituales en los medios oficialistas como manera de resaltar el “trabajo” de los aparatos represivos en el manejo de la crisis. Estas plataformas del gobierno han esgrimido en ocasiones que las mercancías confiscadas van a parar a centros de atención relacionados con el coronavirus en el país.