Madre cubana que dio a luz con coronavirus se reencuentra con su bebé 15 días después

La joven madre Oslaidy González Bóveda, quien no había podido tener contacto con su bebé por ser paciente positiva al coronavirus, pudo reencontrarse con ella luego de 25 días aislada.

"El momento en que la puse en mi pecho fue inexplicable, nunca la había abrazado. Aunque fue la primera vez, increíblemente cogió la teta normalmente y se la tuvieron que quitar", relató la madre a Juventud Rebelde.

"Me imagino que en poco tiempo ya esté conmigo en la sala", confía la joven.

Por su parte la doctora Iraida Pérez González, jefa del servicio de Neonatología del hospital materno José López Tabranes de Matanzas, dijo que la niña, a pesar de haber estado grave tiene una evolución favorable y buena respuesta al tratamiento.

"Ya lucha por estar junto a su mamá", dijo.

"Todavía no están de alta, pero ya comenzamos la manipulación de la bebé para que tome el pecho y cuando la madre lo maneje adecuadamente las trasladaremos a la sala de puerperio", refirió.

Oslaidi se convirtió en la primera paciente con coronavirus a quien se le practicó una cesárea en Cuba. Para practicar la cesárea, el equipo médico siguió estrictas normas de protocolo.

De su niña Rosa Anelis Sánchez González, quien nació con solo 33 semanas de gestación, la madre había dicho: “Solo la vi muy rápido cuando nació, pero sin tocarla”.

“Lo que más añoro es verla, acariciarla”, agregó.

La madre hasta el día de hoy no sabe cómo se contagió de coronavirus: “No sé cómo me contagié, porque en los últimos quince días solo salí una vez a comprar la canastilla, en la tienda me senté en una silla, al regresar a la casa me quité toda la ropa y me bañé”, sostuvo, y confesó que fue la única contagiada en su casa y en el barrio.

“Empecé con tos y temía que me diera catarro, lo que impediría la cesárea en caso que fuera necesario. Por eso fui al consultorio del médico de la familia, de allí me remitieron para el policlínico y luego el doce de mayo para el centro de aislamiento del hospital Mario Muñoz, donde se me hizo una cesárea”, dijo.

A modo de consejo, la joven expresó: “A todas las personas y en especial a las embarazadas, las alerto de que toda precaución es poca, que no salgan de casa en ningún momento”.