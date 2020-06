Policía de Miami arresta al hombre buscado por incendiar una patrulla durante las protestas

Las autoridades de Miami informaron del arresto a un hombre que presuntamente incendió un vehículo policial durante las protestas el pasado 30 de mayo en esa ciudad de Florida, por la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis.

El Departamento de Policía de Miami comunicó que el sospechoso había sido identificado con el nombre de Giovanni Franchesko Fernández, después de ofrecer una recompensa de $ 25 mil dólares por suministrar información que condujera al arresto del individuo.

El auto ardió en llamas bajo la I-95 frente a la sede de la policía. Franchesko Fernández, de 38 años, había sido llevado a un hospital local el 4 de junio tras un episodio médico no relacionado con los hechos, expone CBS.

Ahora debe enfrentar cargos por estatales por incendio provocado e incitación a disturbios, junto con otros cargos federales tan pronto salga del hospital. El lunes, el FBI circuló imágenes de vigilancia que captaban al sospechoso, junto con una foto de rasgos distintivos como sus tatuajes en el brazo.

El incendio se produjo en la esquina de NW 3rd Avenue y NW 4th Street, en el centro de Miami, mientras se desarrollaban las protestas por la muerte de Floyd que se fueron expandiendo por todo el país llamando a un cambio sistémico en torno al racismo.

Aunque las manifestaciones iban en esa dirección, numerosos hechos violentos se han registrado a la par de las mismas, incluyendo vandalismo, saqueos y asesinatos.

"El FBI considera sagrados los derechos de las personas a ejercer pacíficamente sus libertades de la Primera Enmienda. Desafortunadamente, estamos viendo individuos que se están aprovechando de estas asambleas pacíficas para perseguir la violencia y, al hacerlo, amenazan los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos", dijo en un comunicado anteriormente George L. Piro, Agente Especial del FBI en Miami a cargo de la investigación sobre el incendio del auto policial.

Las averiguaciones del incidente se llevaron a cabo de manera conjunta entre el FBI, el Departamento de Policía de la Ciudad de Miami y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

“Aunque apoyamos el derecho a la libertad de expresión y el derecho a reunirse, no toleraremos violaciones flagrantes de la ley. Si alguien decide que quiere destruir la propiedad o dañar a nuestros residentes, será arrestado y procesado en la mayor medida de la ley”, aseguró, por otro lado, el jefe de policía de la Ciudad de Miami, Jorge Colina.

Las autoridades del condado de Miami-Dade levantaron recientemente el toque de queda que se había dispuesto como medida frente a las protestas. Asimismo, el alcalde del condado, Carlos Giménez, anunció la reapertura de las playas a partir del miércoles 10 de junio, explicando que la decisión había sido aplazada por las manifestaciones.

Este martes se rindieron nuevos tributos fúnebres a George Floyd en la ciudad de Houston, donde residiera antes de mudarse a Minneapolis. Los gastos por los servicios corrieron a cargo del connotado campeón de boxeo Floyd Mayweather.

Floyd murió después de que varios policías lo inmovilizaran en el suelo durante una detención en dicha urbe del estado de Minnesota. El oficial Derek Chauvin, quien enfrenta ahora acusaciones por el delito de asesinato en segundo grado, oprimió con su rodilla el cuello de Floyd por más de 8 minutos, a pesar de que el detenido exclamó varias veces que no podía respirar, como se pudo apreciar en grabaciones que se hicieron del violento incidente.

A la postre, la frase “No puedo respirar (I Can't Breath) se convirtió en uno de los lemas más conocidos que acompañaron a los manifestantes en todo el país y otras partes del mundo.

El juez que lleva el proceso contra Chauvin, fijó su fianza en 1.25 millones de dólares, que podría reducirse a 1 millón si el agente cumple algunos requisitos como no contactar con los familiares de George Floyd, no abandonar el territorio de Minnesota, entregar todas sus armas de fuego y permisos, y no volver a trabajar en ningún empleo de seguridad.