Organización policial de Florida ofrece contratar a agentes suspendidos por abuso de la ley

Una organización policial de Brevard, Florida, se ofreció a contratar policías que fueron despedidos o renunciaron por mala conducta policial, durante los disturbios ocasionados en varias ciudades de Estados Unidos tras la muerte de George Floyd.

La Orden Fraternal de Policía (FOP, por sus siglas en inglés) del condado de Brevard, publicó un mensaje en su muro de Facebook dirigido a Buffalo 57 y Atlanta 6, en el que anunciaba que estaba contratando oficiales, un texto que causó indignación en las redes sociales.

Buffalo 57 se refiere a los 57 miembros del Departamento de Policía de Buffalo, Nueva York, que la semana pasada renunciaron a sus puestos, luego de la suspensión del cargo de dos compañeros que fueron mostrados en un video, justo en el momento en que empujaban a un manifestante de 75 años, quien cayó al suelo y quedó inconsciente.

Por su parte, Atlanta 6 tiene que ver con los seis agentes de ese estado que fueron acusados de varios cargos de delitos graves, por haber usado fuerza excesiva contra dos estudiantes universitarios negros que se marchaban de una protesta en su automóvil.

“Impuestos más bajos, sin liderazgo despiadado, o alcaldes tontos divagando en conferencias de prensa... Además... ¡te respaldamos!”, decía el texto del FOP de Brevard.

Foto: Brevard County F.O.P./ Facebook

La FOP, que se describe como una “organización de representación de sus miembros de servicio completo”, es la más grande de su tipo en Estados Unidos, con más de 325.000 miembros en todo el país, organizados en capítulos locales, estatales y una Gran “Logia” Nacional.

En otra publicación posterior, el grupo hizo una oferta similar a la policía de Minneapolis, la ciudad donde murió George Floyd. Allí el cuerpo policial podría ser desmantelado, luego de que nueve de los 13 miembros del Consejo de la ciudad anunciaran su intención de retirarle los fondos, al conocer que los cuatro agentes vinculados al crimen de Floyd serían procesados.

“Los oficiales de Minneapolis... no disolveremos nuestras agencias ni cederemos... estamos contratando en Florida”, subrayó el post.

Foto: Brevard County F.O.P./ Facebook

Ambas publicaciones fueron eliminadas tras las críticas recibidas.

No obstante, Bert Gamin, el presidente del FOP en el condado de Brevard, admitió al portal Florida Today haberlas escrito y defendió la actuación de los agentes de Buffalo y Atlanta.

“La policía tenía la autoridad legal en ambos casos. En el momento en que se proporcionaron las advertencias, los ciudadanos ya estaban infringiendo la ley. Esos ciudadanos optaron por ignorar las advertencias. Esto condujo directamente a escaladas y confrontaciones con la policía. Cuando emitimos la advertencias de ley, los ciudadanos tienen la responsabilidad de cumplir. La realidad es que el incumplimiento lleva a una escalada”, escribió Gamin en un correo electrónico.

Gamin, quien de acuerdo a su perfil en Linkedin ha sido teniente de la Oficina del Sheriff del condado durante 26 años, recalcó que el anciano empujado al suelo por un oficial durante una manifestación de Buffalo, había sido advertido repetidamente por la policía para que abandonara el lugar.

“Esos oficiales de Buffalo, como muchos en toda la nación, están siendo ubicados en situaciones absolutamente sin ganar. Esa unidad de fuerza de campo recibió la orden de despejar el área. Siguieron las órdenes que les dieron y siguieron su entrenamiento”, argumentó.

“Nuestros ciudadanos tienen derecho a protestar pacíficamente y legalmente. No tienen derecho a bloquear carreteras, traspasar propiedades privadas o desobedecer órdenes legales de agentes de la ley”, añadió.

“Los miembros de mi ‘logia’ y muchos con quienes trabajo me expresan diariamente sus frustraciones. Nadie en el planeta aprueba lo que le sucedió al señor Floyd”, matizó.

Pero estas palabras no coinciden con lo expresado por el sheriff del condado de Brevard, Wayne Ivey, quien se distanció de esas opiniones y de las publicaciones en Facebook de la FOP, las que calificó de “extremadamente desagradables e insensibles a los temas actuales importantes y críticos que están ocurriendo en todo nuestro país”.

“Para ser claros, la página y la organización FOP del condado de Brevard no tiene ninguna afiliación oficial con la Oficina del Sheriff y no fue autorizada en ninguna capacidad por mí o nuestra agencia para reclutar en nuestro nombre. Los comentarios hechos por sus miembros no representan de ninguna manera los puntos de vista de nuestra agencia y fueron hechos como individuos que no estaban actuando en la capacidad de un oficial de la ley”, aclaró.

“¡Nuestra agencia no tiene nada que ver con su ocurrencia y no aprueba su contenido de ninguna manera!”, concluyó.