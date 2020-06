Operan de urgencia al actor cubano Lieter Ledesma

El popular actor cubano Lieter Ledesma ha sido operado de urgencia en Miami (Florida), ciudad en la que reside desde hace algunos años.

La noticia ha sido compartida por el propio artista través de sus redes sociales con la publicación de una fotografía donde aparece acostado en la cama de un hospital, con un vía en un brazo y vestido con la ropa del centro sanitario.

Según comentó el propio Ledesma en el post, el motivo de la cirugía fue una peritonitis, por lo que le extirparon el apéndice durante el procedimiento quirúrgico.

El actor también dijo que "todo salió bien" y aprovechó para agradecer todas las muestras de cariño y preocupación que ha por parte de sus amigos y seguidores.

"Ayer me operaron de urgencia. Tuve una peritonitis y la apéndice ya no está. Gracias a Dios todo salió bien. Gracias a todos los amigos que han mostrado preocupación. ¡Gracias por las muestras de cariño!", expresó Ledesma.

Tras el comunicado, los admiradores del actor le han transmitido todo su apoyo, ánimo y cariño a través de mensajes que le han dejado en la publicación.

Muchos le han deseado a Ledesma una pronta recuperación para que pueda volver a retomar su vida diaria así como sus proyectos profesionales.

"¡Por dios! Te deseo una rápida recuperación", "Gracias a Dios todo salió bien, igual cuídate mucho. Te queremos", "Deseo que te recuperes pronto, bendiciones, que bueno que todo salió bien", "Estuvimos orando por ti. Saludos y cuídate", "Que Dios te ayude, te de fuerzas, eres un guerrero y saldrás pronto de esta. Bendiciones" o "Me alegra que todo saliera bien. Espero verte pronto en Esto no tiene nombre. No es igual sin tu presencia", se puede leer en el post del artista.