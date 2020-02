Lieter Ledesma habla de sus inicios en Miami: "Muchas personas me dieron la espalda"

Publicado el Sábado, 22 Febrero, 2020 - 15:28 (GMT-4)

El actor cubano Lieter Ledesma confesó lo difícil que fueron sus inicios en Miami, ciudad en la que apenas recibió apoyo de antiguos colegas.

"Cuando yo llegué a esta ciudad fue muy difícil, muchas personas me dieron la espalda", declaró Ledesma en el espacio Somos Miami TV.

Relató además que para salir adelante tuvo que trabajar en la construcción y que en su afán de entrar al mundo artístico en la Ciudad del Sol, se convirtió "en un tapahuecos del programa TN3 en el canal 41".

No ad for you

Según dijo, en una ocasión fue invitado a dicho programa y el conocido presentador Carlos Otero, cuando lo entrevistó, preguntó "a viva voz" en el estudio si alguna persona sabía del trabajo de Lieter Ledesma.

Todos en el programa -una ex pareja de Lieter, compañeros del Instituto Superior de Arte en Cuba y colegas de trabajo- se quedaron callados.

"Yo me dije: ¿a dónde he llegado?", cuenta Ledesma.

En Somos Miami TV confesó, a propósito de la visita de la actriz Roxana Montenegro a ese espacio, que la única voz que se alzó para decir que lo conocía fue la de ella.

"Mientras ella hablaba me volvía la sangre al cuerpo", sostuvo.

En una entrevista para CiberCuba, el actor del programa infantil La sombrilla amarilla declaró: “No ha sido fácil, la vida no lo es. Estados Unidos me ha acogido como a un hijo, me reconoce y brinda espacios que anhelé tener. Tengo mucho que agradecer y no escatimo oportunidades para proclamarlo. Estados Unidos, América ¡somos todos!".

“Aquí los cubanos hemos encontrado un espacio vital y útil. Un lugar donde plantar y ver crecer los frutos. Nos honramos de no perder esencias, y los más sensibles (entre los que me cuento) llevamos Cuba por dentro y por fuera. He visto monedas cubanas convertidas en pendientes y al escudo nacional bordado en la guayabera de quien se niega a regresar por principios inquebrantables, no menos respetables que otros", sostuvo el actor cubano.