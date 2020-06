El presunto asesino del policía en Calabazar viene de familia ganadera y con trastornos mentales

Yusniel Tirado Aldama (La Habana, 1993), presunto asesino de un oficial de la policía en La Habana, está considerado por su entorno como una persona débil, un tanto retraído, poco trabajador, y un pastillero que tuvo varios incidentes previos con las fuerzas del orden, de los que habría salido con ayuda de un hermano militar.

Amante posesivo, vivió un tiempo de una novia jinetera y, el 5 de junio, cuando cometió el supuesto crimen amenazó al novio de su última pareja, Melisa, y anduvo buscando a otro vecino de Calabazar para ajustar cuentas, pero no lo encontró y agredió de palabra a varios jóvenes que evitaron la bronca.

CiberCuba ha intentado obtener el testimonio de la familia Tirado-Aldama, incluido un hermano militar, que algunas fuentes vecinales señalan ahora en problemas por haber ayudado a Yusniel en trifulcas anteriores con la policía, pero han rechazado hablar sobre el doloroso hecho, y su madre Yoya -en la única declaración realizada hasta el momento ante los investigadores- ha pedido clemencia para su hijo.

"Aquí nadie se explica cómo Yusniel pudo hacer todo eso (crimen) el solo porque siempre lo consideramos débil, tranquilo y con un padecimiento de nervios parecido al de su papá", refiere un antiguo jefe policial del reparto Las Cañas, Calabazar, en el sur de La Habana.

La abuela paterna de Yusnel tenía fortuna familiar, heredó unas tierras y casó a su hijo Papín con una vecina, Gregoria, para que ambos le cuidarán la finca, cuentan vecinos ancianos.

La finca era fundamentalmente ganadera, con vacas de leche, y tenía algunos sembrados, agregan los más viejos del lugar, ahora conmocionado por la supuesta acción de Yusnel.

"Ese muchacho quizá tenga algún trastorno, como su papá que -desde jovencito- toma fuertes pastillas para los nervios y muestra un leve retraso, pero yo no recuerdo si Yusniel ha estado bajo tratamiento psquiátrico", pero "consume habitualmente pastillas y alcohol", asevera el policía jubilado, aún consternado por la muerte de su compañero.

"Ayer (miércoles) una vecina me dijo que Yoya, la madre de Yusniel, ha estado también tomando algunas pastillas para los nervios debido a la larga convivencia con Papín y su hijo metido ahora en problemas, pero eso yo no lo sé con certeza ni lo recuerdo", abunda.

"Yusnel no trabajaba, es cierto que el tema del trabajo está duro y más para jóvenes con poca formación, pero estuvo un tiempo viviendo de una mujercita que se fue a Italia, y a la que el acompañaba a sus citas con extranjeros y el día del crimen debió andar todo el día revuelto porque se enfrentó con el novio de Melisa, su antigua novia; aunque la cosa no llegó a más porque medió su amigo Buty", añade.

"Luego fue en busca de otro vecino para pelearse con el, pero no lo encontró y amenazó a otros jóvenes, pero salvo que lo multaron, sobre las ocho de la noche, por no llevar nasobuco, no sabemos que hizo entre esa hora y las cinco de la mañana, cuando habría irrumpido en la estación (policial) y atacado al compañero", precisa.

"Hace cuatro días detuvieron a Buty, pero yo no te lo puedo confirmar porque son comentarios de la gente del reparto y no lo he verificado", aclara y asegura que el joven al que Yusniel buscó para pelear el 5 de junio y el novio de Melisa han sido citados por la policía, junto a otros vecinos que fueron amenazados ese día, y en ocasiones anteriores, por el presunto asesino.

"No, yo no te puedo asegurar que los compañeros estuvieran dormidos, cuando Yusniel irrumpió en la unidad, pero que un hombre en principio débil, aún bajo los efectos de drogas, mate a un policía, hiera a otros dos y huya con armas reglamentarias, revela fallos de seguridad; pero tienes que entender que esto es muy duro para mi... no solo por la muerte de un compañero, sino también porque algo ha fallado para que este muchacho actuara así", concluyó el ex jefe policial de la zona.

Marlene García Méndez, psicóloga española y con experiencia en peritajes forenses, leyó las imágenes de Yusniel Tirado Aldama, con las siguientes claves: "Fotos en primer plano y de frente, queriendo ofrecer una imagen de seguro de sí mismo, sin miedos a la crítica y con necesidad de expresar su yo real".

"En las que aparece con gafas pudiera parecer que quiere ocultar algo, esconder la mirada; es una foto de muchos tonos, característica de personas estridentes, llamativas y puede indicar ganas de llamar la atención y de tener una cierta presencia en la vida de los demás".

"Son imágenes quizás distintas, por el color y la mirada; en la que se ve de frente podría indicar que estaríamos en presencia de una persona desafiante; aunque quizá se mueve en la ambivalencia entre el desafío y el intentar pasar desapercibido con las gafas oscuras, pero nada esto es concluyente porque haría falta un examen de psiquiatría forense", concluyó.

Las autoridades cubanas mantienen silencio sobre los detalles de la investigación policial en curso sobre el supuesto asesinato del Primer Teniente Yoannis Rodríguez Rivero y la agresión con un cuchillo que provocó heridas de diversa consideración a los Primeros Suboficiales Georvis Ley Cuenca y Ariel Rojas Tomás, suceso que conmovió a La Habana, el 5 de junio.