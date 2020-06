Lieter Ledesma muestra "las heridas de guerra" tras haber sido operado de urgencia

El actor cubano Lieter Ledesma ha compartido un vídeo en su perfil de Facebook para agradecer todas las muestras de apoyo y cariño que ha recibido por distintos medios de comunicación tras haber sido operado de urgencia en Miami (Florida) a causa de una peritonitis.

"En este vídeo quiero agradecerles a todas las personas que se han estado conectando y me han estado escribiendo preocupados por mi estado de salud. A todas las personas que me han dejado un comentario de aliento y de preocupación en Facebook, en Instagram, en mi número personal. A todos los amigos que me han dado muestras de cariño, a todas las personas que han encontrado una excusa para volver comunicarse conmigo y dejarme muestras de afecto", comenzó.

El artista también tuvo palabras de agradecimiento para "todo el equipo médico" que le atendió en el hospital Baptist de Coral Gables. Según contó en el audiovisual, llegó al centro sanitario con una peritonitis y le tuvieron que operar de urgencia por "mínimo acceso", pues ya le había comenzado a afectar "toda el área abdominal y el hígado".

Afortunadamente fue por mínimo acceso. Tenía bastante comprometida toda el área abdominal y el hígado

"Presenté un caso atípico porque no tuve dolor hasta el último momento y me tuvieron que extirpar también un pedazo de intestino", dijo.

Ledesma quiso además aprovechar la ocasión para "desmentir un poco el mito que hay con el sistema de salud de Estados Unidos" y dar las gracias por el excelente trato que recibió, incluso, después de que una enfermera le dijese minutos antes de entrar al quirófano que su seguro médico estaba vencido. El actor dijo que vio un "lado humano que usualmente no es el que se muestra con el sistema de salud" norteamericano.

Quiero también desmentir un poco el mito que hay con el sistema de salud aquí en Estados Unidos, aprovechar esta oportunidad para dar las gracias.

"Cuando llegué entregué mi documentación y mi seguro médico, empezó todo un proceso y cuando estuve a punto de entrar al salón de operaciones, vino una enfermera y me dijo que mi seguro estaba vencido. Yo le dije: '¿bueno y ahora qué hacemos?' Ella me dijo: '¿cómo que qué hacemos?, operarte y después vemos'", expresó.

Asimismo, Ledesma añadió que "las personas que tiene una vida pública" siempre están acostumbradas "a sacar provecho" de las situaciones, pero en el hospital nadie le conocía y, sin embargo, le "atendieron como alguien más que llega" con todo el cariño del mundo. Según comentó, ese "anonimato" le hizo experimentar "la vocación, el cariño y la dedicación" del personal sanitario estadounidense.

En ese anonimato pude constatar en primera persona la vocación, el cariño y la dedicación de un personal de salud que también se entrega en cuerpo y alma por la gente que llega, independientemente del que sea

Sobre la cirugía, Ledesma contó que le "operó un médico cirujano brillante, nacido en Boston pero hijo de venezolanos" y que en el equipo médico "también estaba un médico cubano que trabajó con Álvarez Cambra en Cuba". Asimismo, le atendió una "enfermera haitiana, una enfermera de Filipinas" y una "enfermera dominicana" que le alegró con su carisma y desparpajo.

El actor quiso tranquilizar a sus seguidores y dijo que estaba bien de salud y que ya se encontraba en casa recuperándose. Una vez más se tomó un minuto para agradecer todas las muestras de apoyo y cariño y añadió que "realmente uno no siente que es importante hasta que la gente se lo demuestra".

Para finalizar, Ledesma se subió la camiseta y enseñó las marcas en su abdomen de la operación, que catalogó como "las heridas de guerra".