Gobierno de Cuba mantendrá prórroga para cubanos que permanezcan más de 24 meses fuera del país

La medida gubernamental que permite a los cubanos permanecer por más de 24 meses continuos fuera del país sin afectar su residencia en Cuba durante la crisis del coronavirus, se mantendrá vigente por los próximos meses, anunció el primero ministro Manuel Marrero.

Cuba prevé el restablecimiento de los vuelos comerciales durante la tercera fase de reapertura, que no tiene fecha aún y se dará de manera diferente en cada provincia. No obstante, la prórroga se mantendrá vigente teniendo en cuenta que la situación sigue siendo difícil en muchos países.

"Los ciudadanos cubanos que arriben a los 24 meses en el exterior, que no tengan la preocupación porque se ha prorrogado ese plazo y sabemos que muchos están en países donde la situación es compleja y no tienen cómo regresar a Cuba, por tanto, se mantendrá esa prórroga y no perderán sus derechos como está establecido", dijo Marrero en el programa televisivo Mesa Redonda de este jueves.

En marzo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) había establecido una prórroga de estancia para los cubanos que se encontraban varados sin opciones de regreso al país por dificultades derivadas de la crisis del coronavirus.

Desde la primera fase se continuará permitiendo la entrada al país de los cubanos residentes permanentes en Cuba que se encontraban de viaje cuando se produjo el cierre de fronteras y que podrán regresar a la isla en los vuelos humanitarios de otros países, con la aplicación del protocolo de 14 días de cuarentena, que se mantendrá siendo obligatorio durante la primera y segunda fases.

La política de Cuba, según resaltó el primer ministro, se mantiene siendo la de no estimular las visitas al país durante las dos primeras fases de la reapertura.

Los ciudadanos cubanos que residen en otros países –excepto durante la vigencia de esta medida temporal por la crisis del coronavirus– no pueden permanecer más de dos años fuera de Cuba sin perder su residencia en la isla, a menos que soliciten un permiso de permanencia en el exterior o paguen una prórroga por cada mes que permanezcan fuera después de los primeros 24 meses.

Esta regulación migratoria –que entró en vigor el 14 de enero de 2013 como parte del Decreto-Ley No. 302– ha recibido innumerables críticas, no solo por la presión de tener que regresar a Cuba antes de que se cumplan dos años para conservar la residencia cubana, sino por el hecho de ser despojado de los derechos naturales como ciudadano cubano.