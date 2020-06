Tekashi 6ix9ine y Nicki Minaj lanzan el colorido videoclip de "TROLLZ" y se vuelve viral en Youtube

El rapero Daniel Hernández, más conocido como Tekashi 6ix9ine, continúa dando qué hablar en el mundo de la música. Después de su sonado regreso con GOOBA, su primera canción tras su salida anticipada de la cárcel por la preocupación a que se contagiase de coronavirus, ha apostado por una colaboración con una de las grandes divas del rap: Nicki Minaj.

La trinitense y el estadounidense se han vuelto a unir para TROLLZ, una canción que ha visto la luz este mismo viernes 12 de junio y que ya es viral en Youtube, donde el videoclip del tema supera los 7.8 millones de reproducciones en tan solo unas horas.

Como el intérprete de BEBE está cumpliendo arresto domiciliario desde que salió de prisión, el videoclip fue rodado en la habitación de invitados de su casa y, como no podía ser de otra manera, no le falta color.

En las imágenes que componen el vibrante videoclip vemos a la rapera presumir de curvilínea figura con atuendos que dejan poco a la imaginación y haciendo twerking dentro de una piscina hinchable. Tampoco faltan las escenas de 6ix9ine sosteniendo fajos de billetes y mostrando su grillete electrónico de su tobillo.

Parte de los ingresos que recauden con la canción irán destinados al proyecto The Bail Project Inc., así lo adelantó la intérprete de Tusa en Instagram: "El fondo brinda asistencia gratuita bajo fianza a personas de bajos ingresos que no pueden pagar la fianza mientras esperan su juicio. Queremos proteger y apoyar a las miles de personas valientes que trabajan en la primera línea de la justicia social, utilizando sus voces para exigir un FIN a los ataques y asesinatos de afroamericanos por parte de la policía".

Tekashi fue detenido a finales del 2018, acusado de 9 cargos federales vinculados con el crimen organizado y armas de fuego. El rapero consiguió una reducción de su condena tras colaborar con las autoridades y ahora que se encuentra bajo orden de prisión domiciliaria está reanudando su lucrativa carrera musical y va por buen camino.

GOOBA debutó en el tercer puesto de la lista Hot 100 de Billboard y rompió el récord de Youtube al convertirse en el vídeo de rap más visto en un lapso de tiempo de 24 horas en la plataforma. Actualmente, tiene más de 300 millones de visualizaciones.

Por otra parte, esta no es la primera colaboración entre los dos raperos, que ya se unieron en la canción FEFE en 2018. Su videoclip supera en la actualidad los 870 millones de views.

¿Qué te parece lo nuevo de los raperos?