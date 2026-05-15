«Resuelvan eso»: Hallel Génesis reacciona al embarazo de Tekashi con humor e indirecta incluida

Hallel Génesis no se guardó nada cuando sus seguidores le preguntaron en Instagram cómo se sintió al enterarse de que su ex, el rapero Tekashi 6ix9ine, será padre junto a la cubana Aliday Alter. Lejos del drama que muchos esperaban, la cantante cubana respondió con una calma que sorprendió a todos...

El detonante fue el gender reveal de Tekashi y Aliday, celebrado el pasado sábado en Miami y transmitido en vivo por Kick con la presencia de los streamers Adin Ross, N3ON, Clavicular y Lil Pump. El evento confirmó que la pareja espera un niño —primer hijo en común— entre una lluvia de confeti y humo azul, y coincidió con el cumpleaños número 30 del rapero.

Usando la función de caja de preguntas de Instagram, Hallel respondió a la pregunta «¿Cómo te sentiste cuando viste que tu ex va a tener un hijo?» con una mezcla de madurez y picardía que nadie esperaba.

«Los hijos siempre son una bendición. Ustedes saben que yo siempre le he deseado lo mejor. Y cada uno está haciendo su vida, así que siempre le deseo lo mejor. Me sentí feliz por él», arrancó la artista, dejando claro que no hay rencores.

«Pero una pequeña situación que hay es que la única que no ha recibido el child support del cocodrilo soy yo, a ver si pueden resolver ese problema, pero super feliz por él», remató Hallel, acompañando la frase con un «Porfa resuelvan eso » en pantalla.

La referencia al «child support del cocodrilo» no es nueva para quienes siguen a Hallel de cerca. La broma nació tras su ruptura con Tekashi en abril de 2025, cuando la cantante comenzó a ironizar sobre la custodia de Cocodrilín, el caimán mascota del rapero que se hizo famoso en redes durante su arresto domiciliario en Miami.

En enero de 2026, Hallel llevó la broma al siguiente nivel cuando se acercó a un cocodrilo real y declaró: «Ya mami está ganando la demanda. Cocodrilín, papi, mami te ama», en un video que se convirtió en tendencia entre sus seguidores.

Hallel y Tekashi hicieron pública su relación en enero de 2025, cuando el rapero la describió como «buena, noble y pura». La cantante confirmó el romance en febrero de ese año con el videoclip «Octubre 17», grabado en la casa del rapero. La separación llegó en abril de 2025, tras viralizarse imágenes de Tekashi besando a otra mujer en una fiesta en Miami.

Incluso entonces, Hallel mantuvo el mismo tono sin drama: «Nunca voy a hablar mal de él», dijo en un live tras confirmar la ruptura.

Tekashi, por su parte, confirmó el embarazo de Aliday el 7 de abril en un stream con Adin Ross y N3ON, apenas días después de salir del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde cumplió tres meses por violar su libertad condicional. El bebé en camino será su tercer hijo y primer varón.

Mientras el mundo debate el gender reveal y la polémica por los comentarios de Tekashi durante el evento, Hallel Génesis se quedó con la última palabra —y con los memes— recordándole a todos que el asunto del child support de Cocodrilín sigue sin resolverse.