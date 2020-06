Cubano residente en Uruguay trató de irse en vuelo humanitario pero lo retuvieron en Aduana

Las autoridades del aeropuerto Internacional "José Martí" volvieron a retener este sábado a Lidier Hernández Sotolongo, cubano residente en Uruguay, y le impidieron abordar el vuelo humanitario donde lo había incluido el gobierno de ese país sudamericano, informaron diversas fuentes en redes sociales.

"Una vez más se me prohibe la salida del país", declaró Hernández Sotolongo en un video en directo colgado en su cuenta de Facebook. "Hice todos los controles pertinentes, el personal de la Embajada uruguaya me dio la certificación de mi cédula de residencia legal y estaba incluido en el listado de un vuelo humanitario que sale ahora, a las 7 de la mañana del día 13 de junio para Montevideo. Pero me acaban de devolver la maleta y no me dejan abordar el avión".

"Una vez más se viola mi derecho de libre tránsito, y no se me permite salir de Cuba y regresar a Uruguay, donde soy residente legal, donde está mi esposa y donde estaba mi trabajo... No puedo volver al país donde vivo desde hace tres años porque a alguien se le antojó que no puedo viajar, violando la Declaración Universal de Derechos Humanos... No había comentado nada porque tenía la esperanza de poder salir. Pero se siguen violando los derechos y no pasa nada", agregó.

En el vídeo en directo desde el aeropuerto, Hernández también menciona la diferencia entre los "cubanos de primera categoría", "privilegiados", y "los otros" como él, y cita los casos de Loandris Lastre Bello, un cubano representante oficial de la comunidad cubana en Uruguay y una hija de la ministra de Educación Ana Elsa Velázquez Cobiella, que irían en el mismo vuelo al que se le impidió abordar.

"Aquí no hay derechos, esto es una dictadura y lo sabe todo el mundo", concluyó.

Ya el pasado febrero las autoridades migratorias le impidieron a Hernández Sotolongo abordar el avión que lo llevaría de regreso a Uruguay, país donde tiene residencia, familia y trabajo, y poco después le informaron que se encontraba "regulado" por haber participado en una manifestación frente a la embajada cubana en Montevideo.

Hernández Sotolongo es uno de los coordinadores del Movimiento Acciones por la Democracia y también coordinador en Uruguay del movimiento opositor cubano Somos+. En enero de 2020, fueron compartidas en las redes sociales imágenes donde, junto a un grupo de cubanos, intentaba realizar una protesta pacífica ante el edificio de la embajada.

En aquella ocasión, una congregación de uruguayos comunistas se plantó frente a ellos para impedir que se manifestaran a la entrada del edificio consular. Hubo momentos en que los ánimos se caldearon y los defensores del “sistema” cubano trataron de agredir físicamente a los protestantes.

Al mes siguiente, Hernández Sotolongo viajó a Cuba para visitar a su familia y cuando se disponía a retornar al país sudamericano, las autoridades le impidieron la salida. Días después, funcionarios de la Dirección Provincial de Inmigración de Cienfuegos le informaron que tenía vigente una prohibición de abandonar de territorio nacional.

Miembros del Ministerio del Interior le confirmaron a la madre de Lidier Hernández -durante una entrevista verbal sin ninguna constancia escrita- que él había sido regulado en aplicación de la “ley 302 de 2012 artículo 25 incisos d) y h)”, que alude a "razones de defensa, seguridad nacional y otras de interés público".

El artículo 25 establece que "toda persona que se encuentre en el territorio nacional, no puede salir del país (…) inciso d) Cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen; e inciso h) Cuando por otras razones de interés público, lo determinen las autoridades facultadas".

Semanas después, Lidier presentó una demanda por daños y perjuicios en Tribunal Provincial de Cienfuegos, pero allí le informaron que su reclamo debería esperar a marzo pues el tribunal estaba en "cierre estadístico".

En mayo, Hernández Sotolongo también informó que había sido despedido de su trabajo en Uruguay por ausentarse sin justificación.

“Dos jefaturas nacionales del MININT y dos secretarios del PCC (municipal y provincial) han evadido mis cartas de reclamación, produciéndose silencio administrativo, desconociendo el artículo 53 de la constitución”, ha denunciado.

Lidier Hernández ha resumido lo vivido en los últimos meses en la "isla cárcel" de “violación tras violación”. A lo cual se agrega ahora esta nueva negativa de viaje.