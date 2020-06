Denuncian la mala calidad de la comida que les dan a los médicos de guardia en Cuba

Una joven que trabaja en sector de la salud en Cuba publicó en Internet una imagen de la comida que reciben los profesionales del cuerpo de guardia de su hospital, la cual ha provocado multitud de críticas en los usuarios.

Bárbara Veliz posteó en su muro de Facebook la foto de una bandeja en la que solo hay arroz blanco, un huevo hervido, un perro caliente y algo que se asemeja a un pedazo de yuca.

“Bueno, mis amigos, esta es mi comida o cena como la quieran llamar, en nuestro cuerpo de guardia… Sin palabras. Y mira que adoro mi profesión, pero así no creo que tenga fuerzas para llegar a mañana. Hasta cuándo, por Dios”, expresó.

Veliz ya retiró la fotografía de su cuenta en la red social, pero antes fue capturada por Iliana Hernández, reportera de CiberCuba en la isla.

Hernández la publicó en su muro junto a otra imagen que muestra los alimentos que reciben los pacientes ingresados en el hospital Calixto García, en La Habana.

Esa segunda foto le fue enviada por un “médico cabreado” del centro, según explicó en un comentario.

En esta ocasión, la bandeja contiene apenas arroz blanco, un líquido amarillo que parece ser potaje de chícharos y revoltillo.

“Yo me pregunto, ¿darán esta misma comida en el Comité Central?”, pregunta con ironía la colaboradora de CiberCuba, en un post que ha recibido numerosos comentarios de indignación.

“A algún gordo de esos, le dan esa bandeja y el gordo se la tira por la cabeza al cocinero”, “Los mayimbes no comen eso... si te fijas en las fotos, hasta el agua que toman es de botellitas” y “Noooo, esos sicópatas se comen tremendo bistecs de vaca, buenas langostas, camarones, o por qué creen que tienen tremenda barriga todos esos bandidos”, fueron algunas de las respuestas a la interrogante de Hernández.

Otros internautas se refirieron con dolor a las condiciones de trabajo de los médicos en Cuba.

“Los tiempos no han cambiado mucho para los médicos. En el año 91 tuve una cirugía de emergencia, estuve como 15 días en La Covadonga, el cirujano que me operó una vez me confesó que lo único que les daban en la guardia era infusión de yerbas, me decía: ‘el último que llega, casi se opera solo’. Nunca podré olvidar eso. A mí me llevaban comida todos los días y yo lo llamaba para que pudiera comer algo. Muy triste el sacrificio que hacen los médicos”, relató una usuaria de la red.

“El ver esas cosas me causan tanto asco e indignación que hasta los deseos de comentar se me quitan. Qué falta de respeto para con nuestros médicos en Cuba. Esto es demasiado vergonzoso”, recalcó un cubano residente en Nueva York.

No es la primera vez que las redes sociales se hacen eco de la comida que reciben trabajadores y pacientes en los hospitales de la isla.

En septiembre pasado un usuario de Twitter compartió la imagen de una bandeja con la comida de un médico de guardia, que despertó la irritación de los usuarios de la red, algunos de los cuales relataron experiencias similares.

“¿Quién merece ser tratado así?” cuestionó el autor del tuit original.