Desmienten que la televisión cubana haya censurado escena de beso gay de la novela ‘El otro lado del paraíso’

La reciente polémica en las redes sociales acerca de una escena de un beso gay en la telenovela brasileña ‘El otro lado del paraíso’ ha sido sellada tras conocerse que en esta ocasión no hubo censura por parte de la televisión cubana.

El usuario de Facebook identificado como Horizontes Blog aclaró que fue la productora Globo la que eliminó la escena de la versión que se distribuyó en otros países.

“Cubavisión no censuró la escena del beso gay en el capítulo final de la telenovela brasileña ‘El otro del paraíso’, recién terminada; sino que fue la propia cadena Rede Globo quien la quitó de la versión internacional que comercializan, por las repercusiones que suscitó tal escena”, explica la publicación.

“Uno de los trabajadores del canal, Ricardo Blanco Martínez, aclara: ‘Explico para el que le interesa, antes de seguir en un debate sin sentido. El ICRT y específicamente el canal Cubavisión no cortó ninguna escena (...). El capítulo final fue transmitido tal y cual fue vendido al ICRT”, añade el texto.

La aclaración fue dirigida concretamente a Adiel González Maimó, un joven televidente de Matanzas que había denunciado en su muro de Facebook que la citada novela había sido “otra víctima” de la “censura homofóbica de la televisión cubana”, que había recortado la escena del beso entre los personajes Samuel y Cido.

Tras conocer la realidad de lo que sucedió, el joven se retractó públicamente de su acusación.

“Me acaban de escribir para aclarar que la escena del beso en la novela no vino. Que Cuba la compró ya editada de la Globo. Si es así, me retracto del post anterior y aclaro. Puede ser que lo acontecido los últimos tiempos ya me tengan a la defensiva. Pero igual reitero: la homofobia está a la orden del día. ¡No se puede bajar la guardia!”, subrayó.

En lo que va de año la televisión cubana ha censurado varios pasajes de películas, no siempre vinculados a la temática gay.

La última vez sucedió esta misma semana, cuando al exhibir la comedia cubana ‘Se permuta’, se suprimió la escena en que una mujer enseña los senos.

Según denunciaron varios usuarios cubanos en las redes sociales, en la transmisión del filme –un clásico del cine nacional realizado en 1984 por Juan Carlos Tabío– se eliminó el hilarante momento en que a una pasajera en una guagua abarrotada, se le baja una blusa conocida en aquel entonces como ‘baja y chupa‘, dejando al descubierto sus pechos.

En marzo el ICRT mutiló la más reciente producción del multipremiado Quentin Tarantino: ‘Érase una vez en... Hollywood’, el cual recrea el asesinato en los años 60 de Sharon Tate, esposa del cineasta Roman Polansky, y de varios de sus amigos por un grupo de jóvenes miembros de una secta.

Al parecer, debido a la cruda violencia del episodio que muestra cómo se perpetró el crimen, aquel fue suprimido de la versión que proyectó el canal Multivisión.