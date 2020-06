Más de 30 bolivianos varados en Cuba desde hace tres meses piden ser repatriados

Un grupo de más de 30 bolivianos que quedaron varados en Cuba ante la crisis por coronavirus, están pidiendo ser repatriados a su país ya que se les hace insostenible seguir en la Isla.

Muchos de ellos ya cumplen seis meses en territorio cubano, donde para mantenerse han tenido que vender sus pertenencias y acudir a la caridad de otras personas, según un reporte de Eju!.

Una de las entrevistadas declaró que la situación es difícil pues en Cuba "no hay alcohol en gel, ni mascarillas". También añadió que es complicado conseguir papel higiénico para los extranjeros.

Hasta el momento ha vivido rentada en una casa de una señora de la tercera edad, pero dice que ya se le está agotando el dinero con que cuenta. Para poder sustentarse todo este tiempo, vendió su computadora y su celular, aunque para no quedarse incomunicada compró otro de menor costo.

Otra de las entrevistadas en similar situación dijo: "Yo tenía que irme a mediados de marzo, tengo un hijo en Bolivia, me encuentro en un hotel donde pago 35 dólares la noche, que es una rebaja de la mitad del precio. Solo tengo una pastilla de jabón y ya sólo como arroz. El Gobierno no nos ayudó ni con víveres ni con asilo. No tenemos implementos de limpieza, esto no es un capricho, realmente necesitamos ayuda urgente".

Asimismo, otra entrevistada dijo que debía regresar lo más pronto posible a Bolivia porque su madre que estaba al cuidado de su hija de cinco años fue internada de emergencia en un hospital a causa de un cáncer.

"Estoy muy angustiada por la salud de mi madre y por el bienestar de mi hija, pido a las autoridades intervenir para que podamos regresar, que haya un vuelo humanitario que nos rebajen los costos de los pasajes, no tenemos dinero", apuntó.

El grupo de bolivianos envió una carta con sello de recepción del 4 de junio a la Cancillería, con el fin de que las autoridades ayuden para gestionar un vuelo humanitario.

"Hemos intentado por varias vías consolidar un vuelo humanitario y ha sido imposible. No hemos tenido apoyo del Gobierno boliviano sólo se ha logrado una cotización de unas aerolíneas, pero los pasajes son exageradamente caros, además debemos pagar el costo de un lugar de asilo para hacer cuarentena en Bolivia, yo vivo en La Paz en Villa Copacabana. Mi esposo fue a la Cancillería y entregó la carta y el listado de nosotros", dijo otra entrevistada.

También indicaron que hasta ahora la única ayuda que consiguieron del consulado fue la cotización de pasajes que les demanda más de 4.000 dólares por persona.

Según explican, entre los 30 deben cubrir el costo total del vuelo y que por persona les tocaría pagar a 5.000 dólares (34.800 bolivianos) en BoA y en Ecojet de 4.667 dólares (32.482 bolivianos). También deben pagar su prueba de PCR y el costo de su cuarentena en Bolivia, que podría ser de 350 dólares (2.436 bolivianos).

"Estamos varados desde que cerró la aerolínea Copa, desde el 22 de marzo, y aquí en Cuba no nos hacen caso. Hay vuelos a otros países como Argentina, pero parece que con Bolivia hay una complicación política y no nos ayudan. Se ha podido cotizar un vuelo con BoA, pero nos sale muy caro, más de 2.000 dólares y ya no tenemos dinero. Hemos pedido ayuda a Cancillería para que por lo menos nos ayude con la mitad, pero no hay respuesta alguna. Así nunca nos vamos a poder ir", comentó un boliviano que está en esta situación.

"Las autoridades tienen el deber de velar por el bienestar de sus ciudadanos, pero no lo están haciendo. Enviaron vuelos hasta por tercera vez a otros países, fueron a recoger grupos de menos gente que nosotros, pero aquí ni una sola vez", comentó otro.

Aunque poco a poco muchos turistas y residentes en otros países han sido repatriados en medio de la situación epidemiológica, lo cierto es que en Cuba muchos aún están sin saber cuándo podrán regresar a sus hogares.

Asimismo, un grupo de más de 40 cubanos residentes en Uruguay que quedaron varados en la Isla por la pandemia de coronavirus están pidiendo ayuda para poder viajar al país sudamericano. Allí tienen casas, trabajos y hasta familia.

Por su parte, la pasada semana los últimos argentinos que se encontraban en Cuba desde el cierre de las fronteras regresaron este domingo a su país. El vuelo salió desde el Aeropuerto Internacional José Martí hacia Punta Cana, en República Dominicana, donde hizo escala para evacuar a más personas que habían quedado atrapadas allí por la misma razón.