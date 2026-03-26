Retiran busto de Evo Morales del Parlamento boliviano: "Nunca más culto a caudillos"

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Un busto de Evo Morales fue retirado este jueves del vestíbulo del antiguo Palacio Legislativo en La Paz, en cumplimiento de una resolución aprobada por el Senado boliviano el 11 de marzo con más de dos tercios de los votos, que ordenó su extracción definitiva y prohibió expresamente su reinstalación en cualquier espacio del Legislativo.

La medida fue impulsada por la senadora Claudia Mallón, de la fuerza APB-Súmate, partido conservador-liberal, quien argumentó que el Parlamento debe recuperar su institucionalidad y erradicar el culto a la personalidad.

Según el reporte de EFE, la resolución instruyó ejecutar el retiro en un plazo máximo de 72 horas.

"La Asamblea Legislativa debe recuperar su institucionalidad, es la casa de la democracia. Nunca más debe haber culto a ningún caudillo, sea de izquierda, de derecha o de centro. Aquí deben estar los símbolos patrios, nuestro escudo nacional, nuestra bandera de Bolivia", declaró Mallón en el vestíbulo del Legislativo.

El busto había sido instalado entre 2011 y 2012, durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales. Llevaba una placa que lo identificaba como "Primer Presidente Constitucional del Estado Plurinacional", con la leyenda "Gobernar obedeciendo al pueblo, ayer, hoy y siempre".

La senadora Wanda Medrano añadió que, según la normativa vigente, un busto no corresponde a una persona viva, y calificó el retiro como "un precedente para el país".

Mallón fue más lejos al referirse a los simpatizantes de Morales que reclamaban la escultura: "Los que consideran que ese busto les pertenece pueden reclamarlo, llevarlo al patio de sus casas o al chaco de un prófugo de la justicia como es Evo Morales".

Morales, que permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba para evadir una orden de captura emitida por la Fiscalía de Tarija, reaccionó calificando la medida de "persecución y humillación" con "mentalidad colonial".

Sobre el líder indígena, gran aliado del régimen cubano, pesa una acusación de la Fiscalía de Tarija por trata agravada de personas, presentada en octubre pasado. Se le acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo en 2016, cuando ejercía la presidencia.

La Justicia aún no ha fijado la fecha para el juicio. Tampoco la Policía ha cumplido con la orden de capturarlo.

El retiro del busto se produce tras la derrota histórica del MAS en las elecciones generales de Bolivia de 2025, en las que el Partido Demócrata Cristiano, ganó la presidencia con el 54,5 % de los votos en segunda vuelta en octubre.

El partido de Morales, que durante años dominó el Parlamento con mayoría absoluta, cuenta hoy con apenas dos diputados en la legislatura actual, un desplome que hizo posible la aprobación de una resolución que la entonces oposición había reclamado durante años.