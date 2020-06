Aunt Jemima cambiará su nombre e imagen porque tienen orígenes racistas

La corporación estadounidense Quaker Oats Company anunció que la marca Aunt Jemima (Tía Jemima) cambiará su nombre e imagen al reconocer que los orígenes de ese nombre "se basan en un estereotipo racial" y que en otoño de 2020 se comercializará el nuevo empaque.

El anuncio se realizó a través de un comunicado y luego de 130 años, la imagen comercial del producto se cambiará totalmente, aunque hasta el momento no se sabe cuál será el nuevo nombre, reseñaron varios medios de prensa, entre ellos NBC News.

El anuncio, en medio de la ola de protestas que provocó la muerte del afroamericano George Floyd, se hizo acompañar de una donación de cinco millones de dólares durante los próximos cinco años "para crear un apoyo y compromiso significativo y continuo en la comunidad negra".

No es la primera vez que Aunt Jemima cambia su imagen. En los últimos años Quaker eliminó el pañuelo que llevaba el personaje en la cabeza y que se convirtió en una marca y estereotipo racista que databa de los días de esclavitud. Sin embargo la subsidiaria de PepsiCo. dijo que este cambio es parte de un esfuerzo de la compañía "para avanzar hacia la igualdad racial".

"Reconocemos que los orígenes de la tía Jemima se basan en un estereotipo racial", dijo Kristin Kroepfl, vicepresidenta y directora de marketing de Quaker Foods North America, en un comunicado de prensa. "Mientras trabajamos para avanzar hacia la igualdad racial a través de varias iniciativas, nosotros también debemos analizar detenidamente nuestra cartera de marcas y asegurarnos de que reflejen nuestros valores y cumplan las expectativas de nuestros consumidores ".

Las críticas hacia Aunt Jemima se hicieron en las redes sociales y programas de televisión de Estados Unidos. Entre esas muestras de rechazo estuvo la intervención de Riché Richardson, profesor asociado de la Universidad de Cornell.

"Es una imagen que se remonta a la plantación anterior a la guerra ... Tía Jemima es que este tipo de estereotipo se basa en esta idea de inferioridad y otredad de los negros ", señaló.

Antes del anuncio, Paramount Network anunció que no emitirá más la serie COPS y que no tienen "ningún plan actual o futuro para que regrese", todo esto tras las críticas que recibe por no mostrar el racismo que protagonizan policías norteamericanos.

Igualmente HBO retiró de su plataforma la película Lo que el viento se llevó (1939) porque "perpetúa los estereotipos más dolorosos para las personas de color" y "glorifica la esclavitud" durante la Guerra de Secesión, periodo en el que está ambientado el film.