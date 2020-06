Gobierno de La Habana cancela campaña gratuita de vacunación antirrábica promovida por animalistas

El Gobierno de La Habana suspendió una campaña gratuita de vacunación antirrábica en el municipio de Plaza de la Revolución bajo el pretexto de "no promover desde las instituciones de salud concentraciones en medio de pandemia de COVID-19", denunciaron activistas por los derechos de los animales en la capital de Cuba.

La activista Valia Rodríguez señaló en el grupo 'Cuba contra el Maltrato Animal' en Facebook que la preocupación es válida, pero las medidas para evitar el contagio ya se debatieron y estaban establecidas. "¿No era más lógico, adecuado y positivo una conversación con los organizadores para garantizar que las medidas de protección se realizarán?", cuestionó.

"No. Era más fácil suspender, es más fácil botar el sofá", afirmó Rodríguez. La iniciativa fue promovida por los propios animalistas.

Según detalla, la campaña tenía establecida medidas como hacerse en lugares abiertos, manteniendo la distancia de dos metros entre personas, el uso de nasobucos y guantes y tres mesas separadas para la vacunación. "Todo para evitar conglomerados. Nunca iba a ser una cola de pollo, picadillo o perritos calientes", apuntó en referencia a las habituales concentraciones en tiendas cubanas.

Captura de pantalla de en grupo de Facebook.

Para esta animalista la alternativa es seguir recogiendo y matando como medida de prevención, así como botar el lote de vacunas vencidas y las que vencen en septiembre de 2020 y costaron dinero.

"No hay solución si no viene de más arriba... Y no importa tampoco que hayan tres muertos por supuesta rabia en Mayarí, que hayan tenido que salir corriendo en Holguín a vacunar, ni los reclamos de los protectores y animalistas para actuar correctamente con COVID-19 o sin él y por supuesto, no importan los animales", agregó.

Por su parte, Iranidis Iris Fundora también denunció la cancelación de esa campaña antirrábica cuando "en La Habana, en la farmacia de 19 y E decenas de personas mayores, pertenecientes al grupo de alto riesgo, hacen una cola para adquirir sus medicinas" y esta semana el Teatro Martí estaba lleno de gente para despedir a Rosita Fornés.

Captura de pantalla de mensaje en Facebook.

"Los animales tienen la mala suerte de no tener una voz más alta que hable por ellos. Estoy muy enfadada y triste por pertenecer a esta especie "humana" que lo jode todo", escribió en Facebook.

Esta activista cuestionó "¿hasta cuándo van a seguir así?" en referencia a la falta de unidad de criterios entre los dirigentes de salud higiene y epidemiología del país y "lamentablemente también hay diferencias entre los animalistas", puntualizó.

Al respecto de esa vacuna, la organización Cubanos en Defensa de los Animales (CEDA) afirmó que "es de las más importantes que debe tener administrada una mascota, porque previene una enfermedad mortal en los humanos" y pidió a los interesados informarse en los consultorios de sus localidades sobre la campaña.