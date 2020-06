John Bolton dice que Trump no está calificado para ser presidente de Estados Unidos

El libro del ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, está causando polémica. Según sostiene su autor, Donald Trump no está calificado para ser presidente de Estados Unidos.

"No creo que él esté calificado para ejercer el poder. No creo que tenga la competencia para sobrellevar esa tarea", dijo Bolton sobre Trump en una entrevista con ABC News.

En el libro sobre sus 17 meses en el equipo de asesores de Trump, The Room Where It Happened: A White House Memoir, Bolton califica al republicano como "increíblemente desinformado", ignorante de los hechos básicos y fácilmente manipulado por adversarios extranjeros, apunta la citada fuente.

Varios fragmentos fueron divulgados en periódicos de Estados Unidos como The New York Times, lo que provocó gran revuelo y la réplica de Trump.

El presidente señaló que el libro "está lleno de mentiras e historias falsas. Dijo todo lo bueno sobre mí, en forma impresa, hasta el día que lo despedí. Un tonto aburrido descontento que solo quería ir a la guerra. Nunca tuve idea, fui condenado al ostracismo y felizmente abandonado. ¡Qué tonto!"

Bolton habló en su entrevista con ABC News sobre la relación de Trump con otros mandatarios como el presidente ruso Vladímir Putin. "Creo que Putin piensa que puede jugar (con é) como un violín. Creo que Putin es... inteligente, duro. Juega una mano mala extremadamente bien. Y creo que ve eso, no se enfrenta a un adversario serio aquí", señaló.

En cuanto al líder de Corea del Norte, Kim Jong un, Bolton criticó que Trump estuviera solo preocupado por la foto para la prensa y poco más. "Hubo un énfasis considerable en la oportunidad para tomar fotos y la reacción de la prensa y poco o ningún enfoque en lo que hicieron esas reuniones para la posición negociadora de los Estados Unidos", apuntó.

En el libro, que se publicará el próximo 23 de junio, Bolton afirma que Trump pidió al presidente chino, Xi Jinping, que lo ayudara a ganar las elecciones de 2020.

Además, revela que Trump tildó de “genial” la posibilidad de invadir Venezuela porque "en realidad es parte de Estados Unidos".

John Bolton fue despedido como asesor de Seguridad de la Casa Blanca en septiembre de 2019.