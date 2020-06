Liberan al artista Luis Manuel Otero Alcántara: "Me metieron en Villa Marista"

El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado este miércoles en la tarde tras ser detenido cuando se preparaba para denunciar abusos de la policía en el país.

"Acaban de soltarme, me metieron en Villa Marista. Aún no sabemos nada de Maykel Osorbo y Claudia Genlui Hidalgo. El régimen sabe que si en 30 minutos no tengo noticias tendrán que regresarme y estoy puesto", escribió Otero Alcántara en Facebook.

"Fuerza hermano", "Qué horror. ¿Hasta cuándo y hasta dónde esos secuestradores van a estar acosando al que no esté de acuerdo con ellos y piense como quiera pensar" y "tu cara es de una expresión más valiente que todas las leyendas de Maceo. Mi corazón late con el tuyo" son algunos de los comentarios.

Luis Manuel y su pareja Genlui fueron detenidos cuando se dirigían a denunciar los abusos que sufrieron él y Osorbo la pasada semana en una unidad policial de La Habana.

Sobre los golpes que recibieron ambos, el activista Michel Matos afirmó que "el salvajismo de las fuerzas de seguridad cubanas está rozando el de los esbirros batistianos, el proceder violento y salvaje con la gente por insignificancias como bajarse la mascarilla llega a niveles intolerables".

De momento no hay más detalles sobre el estado de Osorbo (Maykel Castillo) y Genlui. La activista Anamely Ramos González fue liberada horas antes que Otero Alcántara.

"Ya estoy en casa. Gracias a todos", dijo en Facebook esta joven cubana, que hace unos días fue agredida en una estación de policía cuando intentó averiguar por qué detuvieron en otra ocasión a Luis Manuel y Maykel.

En las redes sociales continúa la campaña por la liberación de Maykel Osorbo y Claudia Genlui Hidalgo. El paradero del primero se desconoce desde el martes.