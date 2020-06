Los artistas Luis Manuel Otero y Maykel Osorbo denuncian haber sido víctimas de una golpiza policial

Los activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo -arrestados en la noche del jueves- fueron liberados en la mañana de este viernes y denunciaron haber sido golpeados por dos policías mientras estaban esposados.

Tras su liberación, en una emisión en directo a través de Facebook, ambos activistas mostraron huellas y heridas en su cuerpo, todavía ensangrentadas, que fueron infligidas por los dos agentes que los trasladaron a la Unidad de Cuba y Chacón.

En lo que respecta a las circunstancias del arresto, Otero Alcántara ha explicado que todo comenzó cuando un policía se quiso llevar Maykel Osorbo porque se había bajado el nasobuco para comerse un pan, estando parado en la puerta de su casa. Tras intentar disuadir al agente, Luis Manuel Otero Alcántara también fue llevado preso.

El artista del Movimiento San Isidro explicó que, camino a la estación, intentaron crearle conciencia a los policías sobre el error que estaban cometiendo al arrestarlos. La golpiza comenzó cuando Maykel Osorbo quiso apagar su teléfono, que había sonado, el policía le dijo que no podía hacerlo y ahí se desencadenó la violencia, estando ambos esposados.

También denuncian que fue golpeada la historiadora del arte, Anamelys Ramos, que se acercó a la estación policial de Cuba y Chacón para preguntar por los motivos del arresto de los dos activistas.

“El salvajismo de las fuerzas de seguridad cubanas está rozando el de los esbirros Batistianos, el proceder violento y salvaje con la gente por insignificancias como bajarse la mascarilla llega a niveles intolerables”, denunció en Facebook el también activista Michel Matos, que acompañó su texto de varias fotos de los lugares del cuerpo en que fueron golpeados los activistas.

“Tal pareciera que están buscando escenarios como el americano, pues otra idea se torna incomprensible... la gente no es ganado, las personas tienen dignidad, y lo que están acometiendo son crímenes de lesa humanidad que están claramente tipificados en las normas del derecho internacional”, añadió Matos; que argumentó que la policía está replicando “el mismo círculo de aquellos temibles tiranos que han dicho siempre combatir ... un Batista, un Machado... la respuesta ante tanta crueldad injustificada puede ser la misma que se diera a aquellos”.

“TIENEN QUE PARAR o el caos y el odio no lo va a poder detener ni el más grande de los santos. Ustedes comunistas de las fuerzas de seguridad son gentes crueles... y no hay manera, no lo podremos olvidar”, concluyó.

La curadora y miembro del Movimiento San Isidro, Claudia Genlui Hidalgo, ya había compartido en Facebook el momento en que ambos activistas entraron en la patrulla de policía. "Ustedes son unos falta de respeto. ¿La libertad de expresión, la libertad de expresión?", se oyó decir en el video.

Los agentes le dijeron a la activista que no podía ver a los detenidos en la unidad de Cuba y Chacón, desde donde emitió en directo, porque "supuestamente habían golpeado las patrullas y han agredido a un oficial de policía".