Capturan al autor de 13 robos con fuerza en viviendas de Pinar del Río

La policía de Pinar del Río capturó al autor de 13 robos con fuerza ocurridos en su territorio. Lograron restituir a la población parte de los artículos que les habían sido sustraídos.

El ciudadano Yairobis Chirino Socarrás fue detenido por los oficiales pinareños que le incautaron algunos de los bienes robados en 13 hogares de la provincia más occidental de Cuba.

“Cuando entré y vi todo lo que me faltaba fue como un nudo que se me hacía en la garganta. Lo que me dio fue por llorar, porque era perder mi sacrificio de tantos años”, expresó una de las afectadas sobre el momento en que descubrió que le habían robado.

El autor de los delitos será procesado penalmente por Robo con Fuerza. Recibe el tratamiento legal correspondiente a través de los órganos de la Fiscalía. Tiene prisión provisional como medida cautelar. Como resultado de la investigación, se detuvo además a 13 receptadores.

Hace aproximadamente un mes las autoridades cubanas arrestaron a tres presuntos ladrones que se hicieron pasar por trabajadores de Salud para sustraer 186 mil pesos a una mujer en la ciudad de Bayamo, Granma.

Estos individuos aprovecharon el contexto por el coronavirus en Cuba y perpetraron el robo simulando ser autoridades sanitarias.

La Televisión Cubana ha comenzado a dar cobertura mediática a la detección de hechos delictivos durante la crisis del coronavirus en Cuba. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez afirmó que estos juicios y operativos policiales que se transmiten por televisión se mantendrán en la etapa de recuperación post-pandemia.

“En medio de estas condiciones hay que elevar el control para evitar que haya relajamiento y que se nos prolongue más tiempo la capital y la provincia de Matanzas, en salir de la etapa de pandemia para entrar en la etapa de recuperación”, indicó el mandatario.

Desde marzo se han abierto 2629 procesos penales por conductas delictivas asociadas a la pandemia. De estos procesos 1868 se remitieron a los tribunales, de acuerdo a los datos brindados por la fiscal general Yamila Peña Ojeda en la Mesa Redonda.

Por otra parte, 2359 personas fueron procesadas por delitos sumarios que se vinculan a 1914 casos. La mayoría de estos han transcurrido en La Habana, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba.