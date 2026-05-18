Denuncian robo con fuerza en joyería privada en Cienfuegos: "La vida les va a cobrar factura"

El dueño de Kevin CG Joyería, en Cienfuegos, Keven CG Cardoso Gómez, denunció públicamente que su negocio fue asaltado y pidió colaboración para encontrar a los delincuentes.

El joyero cubano explicó, en un video en Facebook, que recibió una llamada telefónica matutina el domingo, donde un vecino le informó que la reja del negocio estaba rota y las puertas abiertas. Al llegar al lugar no quedaba nada de oro.

«Me robaron en la joyería (...) Y por lo que se llevaron, ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo», relató el propietario visiblemente afectado, por ser esto un golpe directo a años de esfuerzo y sacrificio personal.

Los ladrones actuaron con precisión: vaciaron todas las gavetas de reparaciones, se llevaron encargos de clientes, prendas en mantenimiento, mercancía nueva y todo lo que pudiera tener valor.

«Todas las gavetas de reparaciones, todo lo que estaba encima de la mesa de trabajo, todo lo que tenía valor», afirmó Cardoso Gómez.

Para entrar al local destruyeron una reja de hierro y el llavín de la puerta principal. Tuvieron que emplear mucha fuerza y posiblemente hicieron ruido al romper la puerta, pero al parecer nadie notó nada.

El robo no solo afectó al dueño del negocio, sino también a sus clientes, cuyos artículos habían sido dejados para reparación o mantenimiento.

Ante eso, Cardoso Gómez asumió públicamente la responsabilidad: «Yo voy a responder a los clientes por cada una de las reparaciones que se llevaron con la totalidad del dinero».

En su denuncia, el joyero subrayó el costo humano detrás del negocio afectado por el robo.

«Aquí no solo está el sacrificio mío, aquí está el sacrificio de no pasar tiempo con mi hija, ni mi la familia». Describió noches en vela, trabajo constante, la renuncia a viajes y a momentos familiares para hacer crecer el emprendimiento.

Dirigió un mensaje a los responsables: «Si tú como delincuente me estás escuchando, créeme que la vida te va a cobrar factura». Y advirtió: «Esto no se va a quedar así, van a tener que andar con pasos muy finos».

En un segundo mensaje publicado en su perfil, Cardoso Gómez ofreció una recompensa por información verídica y comprobable sobre los responsables, prometiendo discreción.

«Hasta los bandoleros tienen enemigos. Esto no se trata de crear problemas innecesarios, sino de encontrar una solución real», escribió.

El caso de Cienfuegos se suma a una serie de robos a negocios privados en Cuba que sus dueños han denunciado en redes sociales ante la falta de respuestas institucionales efectivas.

En abril, la dueña de NaEs Clóset, en Santa Martha, Matanzas, denunció el robo de su negocio en circunstancias similares.

En diciembre de 2025, una cafetería en Marianao fue asaltada mientras sus dueños estaban en el hospital con su hijo enfermo, y en marzo de 2025 saquearon el negocio de una manicurista en La Habana, dejándola sin ninguno de sus productos.

Los negocios privados en Cuba operan en un entorno de alta vulnerabilidad, marcado por la escasez, los apagones y una inseguridad creciente que los convierte en blancos frecuentes de la delincuencia, sin que las autoridades ofrezcan soluciones visibles.