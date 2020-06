"Mojito", el videoclip de un cantante chino filmando en Cuba que se ha vuelto viral

Una vez más la centenaria y desgastada La Habana se han convertido en el telón de fondo perfecto para dar vida a una producción audiovisual de proyección internacional.

En esta ocasión, el protagonista ha sido el músico, cantante, productor, actor y director chino Jay Chou, quien se desplazó hasta la capital cubana junto a un grupo de chicos para tenerla como escenario en el videoclip de su nuevo sencillo Mojito.

En el vídeo se pueden apreciar varios espacios inconfundibles de la ciudad, como el Malecón, el Paso del Prado, la vista desde la zona del Castillo De Los Tres Reyes Del Morro o varias calles aledañas. También destaca la participación de varios músicos cubanos, quienes protagonizan una divertida fusión artística entre ambas culturas.

Tras su lanzamiento, Mojito se ha convertido en una verdadera revolución visual en el país de nacimiento del artista, pues en apenas una semana de su estreno el videoclip cuenta con más de 10 millones de reproducciones, y subiendo.

Como bien podemos apreciar en su título, tanto la canción como el videoclip están inspirados en urbe isleña. Aunque el tema es interpretado en chino por Jay Chou, la traducción al español ya se encuentra disponible en Internet y en ella se pueden apreciar algunos guiños que hace el artista a La Habana y a la famosa bebida que mezcla ron, hojas de hierbabuena, azúcar, soda y zumo de limón.

Algunas de las estrofas de las canción dicen así:

"Por favor, tráele un mojito a mí amada. Me gusta leer la expresión de sus ojos cuando está ligeramente achispada. Pero en mi café no hace falta que eches mucho azúcar. Mi mundo ya ha sido completamente endulzado por ella" o "Este amor que no tiene fin, un país en el que se olvidan las preocupaciones. Donde quiera que estés la soledad es cosa del ayer. Los letreros de metal desperdigados son como una carta de amor de una ciudad dedicada al cielo. Cuando las luces de las farolas se enciendan, demos un paseo por la Habana. Este es el baile en pareja más bello del mundo"

Jay Chou, de 41 años, es uno de los artistas más populares e influyentes en toda Asia, tras ganar el reconocimiento en de países como Japón, Malasia, Indonesia, Singapur, Vietnam y China, su tierra natal.

Durante su carrera, el cantante ha logrado vender más de 25 millones de álbumes en todo el mundo y en el año 2007 fue catalogado una de las 50 personas más influyentes en China por la organización no gubernamental sin ánimo de lucro británica Chatham House (Instituto Real de Asuntos Internacionales).