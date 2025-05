Presumen de electricidad y climatización en ejercicio Meteoro, mientras los cubanos padecen largos apagones

Vídeos relacionados:

El régimen cubano celebra este sábado el Ejercicio Popular de las Acciones en Situaciones de Desastres, Meteoro 2025, con derroche de electricidad y climatización, mientras el país atraviesa por un alto déficit energético.

Presidido por el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien encabeza el Consejo de Defensa Nacional, en La Habana y en el resto de las provincias cubanas los Consejos de Defensa organizan reuniones en las sedes gubernamentales, donde no faltan los aires acondicionados y los televisores para transmisión de videoconferencias.

En Matanzas, Santiago de Cuba, en la capital del país y otros territorios, los funcionarios participan, en salas climatizadas, de una actividad calificada por el régimen como "esencial para la preparación de órganos de dirección y mando, y la población".

En el ejercicio, además, hubo derroche de tecnología. Desde la sede del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil en La Habana, el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe de esa entidad, se comunicó mediante videoconferencia con autoridades provinciales. Las sesiones transcurrieron sin interrupciones y en la total comodidad, aislados del calor y de los problemas cotidianos.

El hecho no pasó desapercibido ante los cubanos que se enfrentan a un déficit de generación de casi 1,600 MW tras la salida del sistema de la termoeléctrica Antonio Guiteras.

"El aire encendido, las luces a full, no hay déficit no para los del gobierno no hay que resistir creativamente y toda la bobería que hablan en la mesa retonta, para el pueblo, sí; para los dirigentes, no. Es verdad que hay un bloqueo pero de Siboney para el pueblo", condenó un internauta.

"Así es todo en Cuba y la culpa siempre del bloqueo pero voy a creer en el refrán que dice que no hay mal que dure 100 ni cuerpo que lo resista. Esto algún día tendrá que acabar", respondió otro.

Los apagones impactan gravemente la vida cotidiana de los cubanos, afectando tanto las actividades domésticas como los servicios básicos y la economía familiar.

Los cortes de electricidad provocan falta de acceso al agua, deterioro de alimentos refrigerados y medicinas, interrupciones en el transporte y servicios públicos, generando un clima de incertidumbre y desesperación en la población.

Actualmente, tres unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio por averías: la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 2 de la CTE Felton. No obstante, el régimen ha desplegado su ejercicio anual Meteoro, y presume de contar con electricidad para realizarlo.

Actualmente, el panorama es crítico en la generación distribuida. Un total de 47 centrales están fuera de servicio por falta de combustible, lo que representa una pérdida de 369 MW. Además, 86 MW están inactivos por falta de aceite, y otros 64 MW están fuera en la patana de Melones, sumando un total de 519 MW indisponibles en este segmento.

Con ese escenario, se estima que para el horario de mayor demanda este sábado haya una afectación de 1,570 MW.

