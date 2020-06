Gobierno de Cuba culpa al capitalismo de generar racismo y violencia policial en Estados Unidos

El Gobierno de Cuba volvió a preocuparse por la situación de los derechos humanos de los afrodescendientes en Estados Unidos y culpó al sistema capitalista de generar racismo y violencia policial en ese país.

El canciller cubano Bruno Rodríguez señaló en Twitter que Cuba se suma al debate hasta este viernes en la Comisión de Derechos Humanos (DD.HH.) de las Naciones Unidas sobre la situación en EE.UU. tras las protestas por la muerte de George Floyd a manos de un policía.

Rodríguez se hizo eco de las palabras del representante del gobierno cubano en Ginebra, Pedro Luis Pedroso Cuesta, quien dijo que "el flagelo del racismo, la discriminación y la xenofobia continúan avanzando en un mundo cada vez más desigual y envuelto en múltiples y complejas crisis".

"Cuba condena todas las manifestaciones de racismo, discriminación racial y xenofobia... debemos luchar contra las violaciones de DD.HH. basadas en el color de la piel y origen étnico", dijo Rodríguez en su tono habitual. Su afirmación recibió el rechazo de varios cubanos en esa red social.

"¿Cuándo el afrocubano y mujer afro podrá obtener la presidencia en Cuba? ¿Por qué son tan hipócritas?", "las cárceles de Cuba están llenas de negros" y "exigimos a la dictadura que se respeten los DD.HH. de todos los presos políticos, en especial los de este cubano afrodescendiente Silverio Portal Contreras" escribieron en Twitter.

La esposa de Portal denunció que ese activista habría perdido la visión de un ojo tras una golpiza y esta semana Lucinda González pidió a las autoridades cubanas que lo regrese vivo. "Eso es lo único que pido... Silverio necesita apoyo, todos los presos políticos lo necesitan, pero para los que están enfermos como él, es urgente", declaró a Cubanet.

El representante de Cuba en Ginebra agregó que "la realidad es que el racismo y la violencia policial contra los afrodescendientes y las minorías no son excepciones o errores de ese sistema. ¡Son el sistema!", una idea que fue utilizada como titular por el diario oficialista Granma. La noticia incluso fue compartida por el gobernante designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en Twitter.

También al sucesor de Raúl Castro en el poder le recordaron la falta de derechos humanos en Cuba. "Los integrantes del Proyecto San Isidro son negros y bastante palo que reciben. ¿Será porque no están de acuerdo con la 'involucion' o que son negros?", señaló una cubana en relación a Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, quienes en las últimas semanas fueron detenidos en varias ocasiones.

Otros compartieron imágenes de la violencia policial en Cuba contra las Damas de Blanco y otras personas en el país.

"Al fin se decidió a aceptar los problemas de Cuba. Felicidades. Ahh Bueno no, no, me equivoqué. Está hablando de otro lado como siempre viendo la paja en el ojo ajeno. ¿Y la brutalidad policial de aquí?", escribió un usuario identificado como @niria1407.

El canciller cubano señaló en otro tuit que "el 22,2% de los muertos por COVID-19 en EE.UU. son afroamericanos, a pesar de que representan el 12,7% de la población estadounidense. La pandemia ha exacerbado las desigualdades sociales y mostrado las carencias de un sistema donde pobres y minorías quedan desprotegidos".

Ante esa afirmación, los usuarios sostuvieron que "en Cuba si no hay minorías excluidas, todas las razas están incluidas en la pobreza. Hay que tener la cara tiesa estimado. Los excluidos de esa gran masa son los Castros, los Díaz-Canel los Rodríguez Parrilla y el resto de genocidas del poder", "y el 100% de los cubanos en la isla no tienen libertad de expresión, asociación, y no pueden elegir su presidente" y ¿qué dirá Cuba que se está muriendo de hambre?"