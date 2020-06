Dan la libertad condicional a un segundo policía involucrado en la muerte de George Floyd

J Alexander Kueng, uno de los oficiales involucrados en el arresto y la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis, fue puesto en libertad el viernes por la noche, tras el pago de una fianza que se le había impuesto por un valor $750 000 dólares.

Kueng dejó así la cárcel del condado de Hennepin, adonde había sido enviado tras los sucesos y luego de ser separado del Departamento de Policía de Minneapolis. La fianza para Kueng se había fijado en $ 1 millón, pero luego se redujo a la cantidad antes mencionada, señalan medios estadounidenses.

Lo mismo sucedió con Thomas Lane, quien fue liberado en iguales condiciones el pasado 10 de junio y debía responder por los cargos ​​de ayudar e incitar al asesinato en segundo grado y de homicidio involuntario en segundo grado.

Los hechos de violencia policial acontecieron el Día de los Caídos y pueden resumirse en un arresto que condujo a la trágica muerte del afroestadounidense y que desató una escalada de protestas mundiales contra el racismo y la brutalidad policial.

Floyd fue detenido tras presuntamente haber usado un billete de $20 falsificado. Mientras lo inmovilizaban en el suelo, el oficial Derek Chauvin presionó con su rodilla el cuello del arrestado durante varios minutos, a pesar de que este último exclamó varias veces que no podía respirar. Al rato, fallecería.

En un comienzo, los cuatro policías implicados fueron suspendidos y luego despedidos, pero entre las demandas iniciales de las protestas se encontraba su enjuiciamiento. El primer detenido fue Chauvin, como principal responsable del fallecimiento, que ahora enfrenta cargos de asesinato en segundo grado.

Sus otros tres colegas enfrentan acusaciones de ayudar e instigar un asesinato en segundo grado. Para Derek Chauvin, el principal acusado de los cuatro exagentes, la fianza se fijó al inicio en $1.25 millones, aunque luego de igual modo se redujo a $1 millón si aceptaba una serie de condiciones.

Entre ellas, se le pedía no volver a trabajar en seguridad o en la aplicación de la ley, no tener contacto con la familia de Floyd, no abandonar Minnesota y entregar todas las armas de fuego y sus respectivos permisos. Aun así, si llegara a pagar la fianza, su liberación sería de manera supervisada.

Por otra parte, el abogado de Thomas Lane, informaba días atrás que su cliente ya estaba en casa con su esposa. El exagente debe comparecer ante el tribunal el próximo 29 de junio, donde su representante ha previsto presentar una moción para desestimar todos los cargos.

Una información anterior divulgaba que Lane presentaba antecedentes penales. Lane inmovilizó las piernas de Floyd, al tiempo que Chauvin ponía su rodilla sobre el cuello del detenido. Entre su récord, Lane aparecía como culpable de un cargo por obstruir el proceso legal y otro por dañar la propiedad en 2001.

Lane llevaba solo cuatro días en el trabajo cuando participó en el hecho violento contra Floyd al que siguió una escalada de tensiones, con manifestaciones y protestas, en más de 100 ciudades de casi todos los estados del país.

Earl Gray, abogado del ex agente, argumentó frente a los tribunales que el caso contra su cliente era "débil", señalando que Lane le había preguntado a Chauvin si Floyd debería ser puesto de lado, a lo cual Chauvin, más experimentado, se negó.

Después dijo que Lane había intentado aplicar RCP con Floyd en la ambulancia. "Estaba 'golpeando a este tipo tratando de revivirlo'. ¿Dónde está la intención deliberada?", enfatizó.

Colin Powell, quien fungiera como Secretario de Estado durante la administración de George W. Bush, respaldó el domingo al candidato a la Casa Blanca por el partido demócrata, Joe Biden, y advirtió que el presidente Donald Trump era "peligroso" para el país debido a los sucesos que desataron las protestas multitudinarias en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus.

“Es peligroso para nuestro país, y creo que lo que estamos viendo ahora, esos movimientos de protesta masivos ... Creo que esto sugiere que el país se está volviendo sabio a esto y no vamos a aguantar más”, dijo.