Tres miembros de una misma familia se suicidan en Artemisa

Una madre de familia y sus dos hijos se suicidaron el viernes en el municipio de San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, tras encerrarse en su casa y provocar un incendio.

En redes sociales trascendió que las víctimas fueron identificadas como Nancy Labrada y sus hijos Ricardo y Pedro Ventura Labrada.

Alexander Pérez Rodríguez, autor del post sobre lo ocurrido, confirmó a CiberCuba que en horas del mediodía del viernes los vecinos escucharon una fuerte explosión y, cuando llegaron los bomberos, los cuerpos quemados de los dos hijos fueron encontrados sin vida.

La madre fue trasladada con heridas graves al Hospital Calixto García de La Habana, donde falleció posteriormente, dijo su sobrina a CiberCuba. También confirmó a nuestra publicación que, efectivamente, se trataba de un suicidio colectivo.

Por su parte, Pérez Rodríguez comentó en Facebook que "al parecer, [el incendio se produjo] de manera intencionada, dejaron la llave del gas abierta y la casa se prendió al momento".

En declaraciones al portal de noticias Cubanet, aseguró que "los vecinos del lugar y familiares de las víctimas, afirmaron que la puerta del frente estaba trabada con un bastidor de cama".

Los vecinos también revelaron que la mujer les había comentado en días recientes que "era mejor estar muerta, que no tener nada que darle a sus niños".

Tras esos rumores, han circulado versiones que señalan como móvil del suicidio múltiple "la desesperación que se vive en la isla y la falta de alimentos".

De acuerdo con algunas versiones, los fallecidos habrían dejado un cartel que decía: "No vamos a pasar más hambre".

La noticia ha recorrido las redes sociales. En Twitter, la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) informó que "una madre prende fuego en su hogar que cobra su vida y la de dos de sus hijos. Habría sucedido en la Calle 29 y 42, reparto Palenque. La madre estaba desesperada por no tener qué darles de comer a sus hijos".

Otro post de Facebook, publicado por el usuario Boris Arenas, señala: "Hay pocas cosas tan horribles como no tener qué comer y que la prensa y la televisión celebren los logros agrícolas y de producción de alimentos, estatales. Lo que para los cubanos es por estos días motivo de angustia. Para esta madre se convirtió en motivo para poner fin a la vida. ¡Qué horror!".

Asimismo, el opositor cubano José Díaz Silva describió que la familia cerró su casa por dentro, colocó un bastidor de cama detrás de la puerta, "luego abrió la bala de gas y se dieron candela, los dos hijos murieron achicharrados y a ella se la llevaron muy grave para La Habana, casi muerta". Afirmó que "cuando llegaron los bomberos y criminalística ya era tarde".

La actual crisis que atraviesan las familias cubanas en medio de la pandemia de coronavirus ha generado elevados grados de estrés entre la población del país, que tiene que hacer largas colas para conseguir algún alimentos.

Las denuncias de casos extremos en la isla abundan últimamente debido a la desesperación de muchos de sus habitantes.

El viernes, otra madre cubana con un hijo discapacitado en Villa Clara mostró al medio independiente Cubanet la absoluta miseria en la que viven ambos y su esposo en una vivienda precaria.

"Yo no tengo na’, el dinero ni siquiera me alcanza para el diario y no sé cómo voy a ayudar a mi hijo... ¿Qué me queda a mí a esta edad? Tengo muchas enfermedades a causa de mi vejez, ya me cansé de correr tanto de un lado a otro. Yo quisiera estar tranquila sabiendo que voy a dejar a mi hijo un techo humilde, pero seguro. Pues ya no sé cómo lograr eso", dijo entre lágrimas la mujer.

Ayer, el mismo portal se hizo eco de la desesperación de una joven mujer con tres niños enfermos que recibió una casa de parte del gobierno sin puertas ni ventanas, y dijo que llevaba un año y medio viviendo en esas condiciones porque no tenía dinero para reparar la vivienda.

Los suicidios colectivos no suelen ser frecuentes en Cuba, país que, sin embargo, sí ostenta uno de los índices de suicidio más elevados de América Latina, con 13.3 por cada 100 000 habitantes, la décima causa de muerte en la isla caribeña.