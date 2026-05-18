«Nueve meses sin respuestas»: Madre cubana denuncia impunidad y silencio tras muerte de su hijo en Servicio Militar

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Mercedes Roque lleva nueve meses exigiendo justicia por la muerte de su hijo Antonio Rassi Roque, de 18 años, fallecido el 18 de agosto de 2025 mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en la Unidad Militar 5050, conocida como «El Calvario», en La Habana, sin que las autoridades militares cubanas le hayan dado ninguna explicación.

En su más reciente denuncia pública, la madre escribió: «Hijo, nueve meses ya de tu partida y me parece que fue ayer. La vida no se detiene y me duele tanto que no estés. EPD mi buen Antonio».

Mercedes Roque señaló que han transcurrido tres meses y 15 días desde que visitó la unidad militar y que nadie la ha contactado: «Aún no me han llamado, pues no les interesa hacerlo ni dar las conclusiones del caso».

La madre identifica directamente al Primer Teniente Político de la Unidad 5050, Aldo Fabregas Ardiles, como responsable de la muerte de su hijo, señalamiento que ha repetido en cada una de sus denuncias públicas desde agosto de 2025.

La versión oficial presentada a la familia fue que Antonio se quitó la vida, pero Mercedes Roque rechaza esa explicación y sostiene que hubo negligencia y hostigamiento dentro de la unidad.

En publicaciones anteriores, la madre también mencionó al capitán Ricardo Martínez como parte del entorno señalado, y ha afirmado en repetidas ocasiones que «nunca se cansará de alzar la voz» hasta obtener justicia.

En su denuncia más reciente, Mercedes Roque califica a su hijo como «un número más en la sangrienta historia del Servicio Militar Obligatorio en Cuba», convirtiendo el caso en una denuncia sistémica contra la institución.

El caso de Antonio no es un hecho aislado.

Cubalex documentó al menos 19 muertes de jóvenes durante el SMO en 2025, y desde 2019 se han registrado al menos 78 fallecimientos de reclutas en circunstancias descritas como opacas o negligentes.

Solo entre julio y agosto de 2025, al menos siete jóvenes murieron mientras cumplían el servicio militar, según testimonios recogidos por medios independientes.

En enero de 2026, otra madre denunció que un oficial disparó a su hijo durante el servicio y que el joven fue detenido mientras el oficial quedó en libertad.

En marzo de 2026, un joven de 19 años murió durante el servicio militar en La Habana, sumando otro caso a un patrón de impunidad que las autoridades cubanas se niegan a reconocer.

Lejos de reformar la institución, el régimen aprobó en octubre de 2024 el Decreto 103/2024, que endureció las sanciones por incumplimiento del SMO con multas de entre 2,500 y 7,000 pesos y consecuencias penales para jóvenes mayores de 16 años.

«Mi hijo era desechable», escribió Mercedes Roque en febrero pasado, en una frase que resume el trato que, según denuncia, las Fuerzas Armadas cubanas dispensan a los jóvenes que mueren bajo su custodia.