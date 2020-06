Portal oficialista cubano bromea con escasez de carne de puerco y la población reacciona indignada

En momentos en que la población cubana atraviesa una de las crisis alimentarias más crudas de los últimos años, el portal oficialista Cubadebate bromeó este domingo con la escasez de carne de cerdo en los mercados de la isla, lo cual generó indignación entre varios de sus lectores.

En un post de Facebook y en su sitio web, el medio noticioso publicó una caricatura en la que el conocido genio de la lámpara le insinúa a Aladino que no le pida lo imposible, en referencia a la dificultad de conseguir uno de los alimentos más demandados del país.

"¿Ni con el genio de la lámpara? ¿Qué pasa con la carne de cerdo en Cuba? El llamado 'mamífero nacional' es uno de los alimentos más demandados en la actualidad y, sin embargo, su presencia en las tarimas resulta muchas veces esporádica", señala el texto que antecede a la imagen.

Post de Cubadebate / Foto: Captura Facebook Cubadebate

Aunque la caricatura periodística, género iconográfico de opinión, presenta una interpretación crítica de los hechos que afectan a la sociedad, la propuesta de Cubadebate contrasta con el discurso de ese portal oficialista que suele justificar la ineficiencia del gobierno para producir y proveer alimentos y productos de primera necesidad a la población.

Entre las excusas del régimen para la escasez de carne está el socorrido "bloqueo estadounidense" a la isla, la falta de comida para alimentar a los animales, o que la escasez de turistas en la nación del Caribe por la pandemia de coronavirus afecta la producción de cerdos.

El post no logró la empatía pretendida a pesar de que en la página oficial se reconoce que el precio de este alimento "también aparece a veces muy por encima del poder adquisitivo de los cubanos, en momentos en los que aumentar la producción de alimentos es una prioridad, para afrontar las dificultades económicas ante las que nos coloca la COVID-19".

Asimismo, señala que "los productores de carne de cerdo del país tienen ante sí el desafío de colocar el sabroso alimento sobre la mesa. Por supuesto, incrementar producciones no es cuestión de invocar al genio de la lámpara maravillosa; pero ojalá el deseo de Aladino pueda ser una realidad palpable en un futuro no tan lejano".

Tras meses sobreviviendo en la escasez, los cubanos en la red social dejaron claro que no están dispuestos a bromear con la situación extrema que están atravesando y subrayaron que "el chiste" de Cubadebate no les causaba risa.

Jesús Labra afirmó: "Hay que tener cara para jugar con esto. Vivo en Cuba y le quisiera preguntar a Randy Alonso si a él le falta alguna carne, falta de respeto, el trabajo que pasamos aquí para conseguir algo, donde vivo, aquí en la Habana del Este no entra pollo hace más de una semana para después venderte una sola bolsa", subrayó.

Asimismo, el forista Yosmel Hernández Díaz expresó: "Ahorita quitan el post por supuesta falla técnica. Porque el que estaba de guardia, pobrecito, no se dio cuenta de que esto es un tema súper sensible para la población. El gran problema es que está más que claro que los de arriba no tienen esta preocupación".

Por su parte, Andrés Serrano llamó sinvergüenzas a los periodistas de Cubadebate. Dijo: "Qué sinvergüenzas son ustedes. Por qué no pidió carne de res? Respuesta: No eres del gobierno ni tienes amigo coronel, come revolución y bájalo con limonada".

Liduvina Gutiérrez Puig también afirmó: "No le veo el chiste a la escasez de carne puerco y de otras cosas que sería una lista interminable. Nada, la culpa de eso la tiene 'EL BLOQUEO'", dijo con ironía.

Elliot Obrecht reclamó: "Esta vez si que os habéis excedido espero que pidais disculpas por semejante afrenta al pueblo cubano", mientras que Leandro Lezcano recordó que la libra de carne de cerdo se vende a más de 100 pesos en La Habana.

"Es decir, una libra equivalente a una semana de trabajo de un obrero, todo Gracias a la revolución !!!!!!!", recordó.

En los últimos meses, y coincidiendo con la pandemia del coronavirus, los cubanos han enfrentado una de las peores crisis de alimentos de los últimos años.

De eso dan cuenta las interminables colas en todas las regiones del país para comprar comida, y las constantes denuncias sobre la escasez que mantiene en vilo a los ciudadanos.