Trump llama a Bolton "trepa" y "arrastrado" y dice que debería estar en la cárcel por difundir información confidencial

En un nuevo episodio de su abierta polémica con el ex Consejero de Seguridad John Bolton, el presidente norteamericano Donald Trump publicó este martes un vitriólico tuit en el que llama "trepa" y "arrastrado" al ex funcionario y asegura que debería estar en prisión "por difundir, con fines de lucro, información altamente clasificada".

"El trepa y arrastrado John Bolton es un pobre tipo que debería estar en la cárcel, el dinero incautado, por difundir, con fines de lucro, información altamente clasificada", escribió Trump sobre el máximo responsable de la seguridad de EE.UU. durante 17 meses.

"Recuerden lo que le hicieron al joven marinero del submarino, pero no le hizo nada a la Torcida Hillary. Terminé perdonándolo. ¡No fue justo!", añadió, en referencia al caso de un marinero encarcelado porque envió una fotografía de su cama y un motor de un viejo submarino.

Bolton publica hoy sus polémicas memorias sobre su período en la Casa Blanca, de la que ya han adelantado extractos los más importantes medios norteamericanos. El libro, titulado The Room Where It Happened (La habitación donde sucedió), describe al presidente como corrupto e incompetente, y contiene numerosas anécdotas de sus pifias en materia de política exterior, que hacen dudar seriamente de su capacidad para ostentar el máximo cargo del poder ejecutivo.

Según varios extractos publicados en The Wall Street Journal o The Washington Post, las memorias muestran un estrambótico y en ocasiones corrupto proceso de toma de decisiones del presidente, que se habría servido de la política exterior para su propio beneficio electoral.

Un juez federal de Estados Unidos se negó este sábado a impedir la venta del libro, invocando la primera enmienda de la Constitución ante la presunta revelación de información clasificada. Pero el juez también propinó un varapalo a Bolton, a quien acusó de “jugar con la seguridad nacional de Estados Unidos”, ya que la Casa Blanca asegura que aún estaba revisando el texto para determinar si contenía información clasificada.

“El acusado ha jugado con la seguridad nacional de Estados Unidos. Ha expuesto a su país a daños y se ha expuesto a sí mismo a una responsabilidad civil y eventualmente penal”, escribe el juez del Distrito de Columbia Royce Lamberth. “Pero el Gobierno no ha podido establecer que un requerimiento pueda impedir daños irreparables”, añade, despejando el camino para la publicación, a solo cinco meses de las elecciones.

La reprimenda del juez a Bolton permitió a Trump hablar de una “gran victoria judicial”. “Obviamente, con el libro ya distribuido y filtrado a muchas personas y medios, no hay nada que el muy respetado juez pudiera haber hecho para detenerlo”, admitió el presidente en un hilo de tuits el mismo sábado. “Pero hay declaraciones y resoluciones fuertes y poderosas sobre dinero y revelación de información clasificada. Bolton quebrantó la ley y ha sido reprendido por ello, con un alto precio a pagar. Le gusta soltar bombas sobre las personas, y matarlas. ¡Ahora habrá bombas cayendo sobre él!”.

Por su parte, el abogado de Bolton ha elogiado al juez por evitar el intento del Gobierno de “reprimir” el libro, y la editorial que lo publica, Simon & Schuster, ha dicho que el fallo “vindica las fuertes protecciones de la primera enmienda contra la censura”.

Días antes, el presidente norteamericano ya había dicho que el libro de Bolton "está lleno de mentiras e historias falsas".

Según Trump, Bolton sólo habría tenido halagos para él hasta que fue despedido en septiembre de 2019. "Un tonto aburrido y descontento que solo quería ir a la guerra. Nunca tuvo ni idea, fue condenado al ostracismo y felizmente botado", escribió en Twitter.

Mientras la polémica continúa, diversas fuentes han informado que circula en Internet un PDF de La habitación donde sucedió, que ofrece una edición pirateada y gratuita del libro.

"Estamos trabajando asiduamente para eliminar estos casos claramente ilegales de infracción de derechos de autor", dijo el domingo el portavoz de Simon & Schuster, Adam Rothberg.

La habitación donde sucedió, programado originalmente para ser lanzado en marzo, pero demorado por la revisión de la Casa Blanca, aparece en el primer puesto de la lista de libros más vendidos de Amazon.com.